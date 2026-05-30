El centenario de la versión musical de 'La Balanguera' culmina con una cantada popular en la plaza Mayor de Palma

Acto de la cantada popular de 'La Balanguera' en la plaza Mayor de Palma, por el centenario de la versión musical del himno de Mallorca. - OCB

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza Mayor de Palma ha sido uno de los escenarios donde se ha cerrado este viernes las celebraciones por la conmemoración del centenario de la versión del poema de Joan Alcover 'La Balanguera', musicada por Amadeu Vives.

El acto convocado por la Obra Cultural Balear (OCB) ha congregado a miles de personas que han participado a lo largo de toda la jornada en las cantadas organizadas por toda Mallorca, tanto en los centros educativos como en las plazas y espacios públicos de los municipios, para entonar el que se ha convertido en himno de la isla.

En una nota de prensa, la OCB ha indicado que su convocatoria ha contado con la participación de todos los municipios de Mallorca y con más de 258 centros educativos adheridos.

Además, más de 300 entidades culturales, sociales y cívicas han apoyado a la iniciativa, que ha implicado centenares de cantantes, ayuntamientos, centros educativos, corales, bandas de música y la red territorial de delegaciones de la OCB en toda la isla.

La entidad ha valorado el "éxito rotundo" de la convocatoria, la "gran respuesta ciudadana" y ha destacado el carácter "transversal, territorial e intergeneracional".

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha destacado que Mallorca ha demostrado que 'La Balanguera' es "mucho más que un himno, sino que es un símbolo compartido de cultura, lengua, memoria e identidad donde todos los mallorquines se pueden sentir identificados, vengan de donde vengan".

Llabrés también ha remarcado que la respuesta "masiva" de la ciudadanía evidencia la "vitalidad" del pueblo mallorquín y la voluntad de "defender y compartir aquello que les identifica y les une como pueblo".

"Cantar todos juntos 'La Balanguera' se ha convertido en un clamor multitudinario de defensa y reafirmación de la identidad y personalidad como pueblo y refuerzo del sentimiento de mallorquinidad", ha apuntado.

La jornada ha empezado por la mañana con las cantadas simultáneas en los centros educativos, con acciones destacadas como la gran cantada de La Misericòrdia organizada conjuntamente por el Consell de Mallorca y la OCB, la cantada conjunta de centros educativos en Son Gotleu, la interpretación de 'La Balanguera' en la Universitat de les Illes Balears por parte de la Coral Universitat de les Illes Balears o la cantada en Lluc por parte de la Escolanía de Lluc.

Por la tarde, las plazas y calles de toda Mallorca se han llenado para participar en la grande cantada simultánea. En Palma, miles de personas han llenado la plaza Mayor en un acto guiado por la Banda Municipal de Música de Palma, 16 corales y formaciones musicales de la isla, la participación de los 'xeremiers' de la Escola de Música y Danses de Mallorca y el baile popular con Música Nostra para cerrar la jornada.

De este modo, han participado en la cantada de Palma el Orfeó Ramon Llull, Coral Sons d'Olímpia de la Associació de Veïns Es Capitol, Coral Spiritual Mallorca a l'Octava, Cor Acadèmia 1830, Vint&Sinc --Irineu Segarra--, Capella Mallorquina, Corals Sant Josep Obrer i Corpus Christi, Cap Pela, Sa Corrala, Coral Sant Jaume de Palma, Coral Universitat de les Illes Balears, Orfeó Universitat de les Illes Balears, Cor de Mestres Cantaires de la UIB, Cor de Dones de la UIB, Cor de Pares i Mares de la UIB y la Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma y de la UIB.

La OCB ha agradecido especialmente la implicación de su red territorial de delegaciones, que han organizado las cantadas en los pueblo y se han implicado de "lleno" en la iniciativa, así como el trabajo de todas las personas, entidades e instituciones que han hecho posible esta "gran celebración popular y participativa en toda Mallorca".