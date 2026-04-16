El Centro Balear de Ciberseguridad ofrece auditorías gratuitas para evaluar la protección de empresas e instituciones

Página web del Centro Balear de Ciberseguridad. - CAIB

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Balear de Ciberseguridad ha abierto una nueva página web en la que, entre otras cuestiones, ofrece auditorías gratuitas a empresas e instituciones para evaluar su nivel de protección digital.

Este espacio, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, también pone a disposición de los ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas una seria de recursos, planes de formación y servicios con el objetivo de reforzar la protección digital.

En un contexto de "amenazas digitales cada vez más sofisticadas", ha apuntado el Govern, esta página web nace con el objetivo de contribuir al desarrollo de un ecosistema digital "más seguro y resiliente".

El espacio reúne de forma accesible las principales líneas de actuación del Centro Balear de Ciberseguridad, orientadas a reforzar la capacidad de "prevención, respuesta y concienciación" en materia de ciberseguridad.

Empresas, administraciones y ciudadanos tienen acceso a diferentes contenidos y servicios, entre los que pueden solicitar una auditoría para analizar de forma gratuita el estado de ciberseguridad en el que se encuentran las empresas e instituciones.

De esta forma podrán conocer su nivel de madurez tecnológica, identificar vulnerabilidades y recibir recomendaciones prácticas de mejora.

Además, se pondrá en marcha un programa de cursos de formación y concienciación para fomentar la cultura de seguridad digital entre la población y el tejido empresarial.

PROGRAMA FORMATIVO

A través de esta página web también se podrá acceder e inscribirse a la oferta de cursos del programa formativo del Centro Balear de Ciberseguridad.

Este programa incluye siete cursos especializados, de 10 horas de duración cada uno, que abordan desde los fundamentos de la ciberseguridad hasta la gestión de incidentes, la protección de datos o el uso seguro y eficiente de la inteligencia artificial.

Las formaciones combinan contenidos teóricos y prácticos, e incluyen modalidades en línea y presenciales en Mallorca, Menorca y Eivissa, que tendrán lugar desde el 15 de abril al 11 de mayo.