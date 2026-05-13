El centro de día de Porreres contará con 25 plazas para personas mayores en situación de dependencia

El centro de día de Porreres concerta 25 de sus 30 plazas para personas mayores en situación de dependencia.
El centro de día de Porreres concerta 25 de sus 30 plazas para personas mayores en situación de dependencia. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 17:16
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PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de día de Porreres reservará 25 de sus 30 plazas para personas mayores en situación de dependencia gracias a un convenio firmado este miércoles entre el Ayuntamiento y el Govern.

El acuerdo supondrá una inversión de 411.000 euros y se hará efectivo desde el próximo día 20 de mayo hasta diciembre de 2027, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Estas 25 plazas, destinadas a personas mayores de 55 años con reconocimiento de grado de dependencia, se incorporarán a la Red Pública de Atención a la Dependencia e incluyen servicios de atención integral durante el día, actividades de promoción de la autonomía, higiene personal, atención social, manutención, actividades de ocio y transporte adaptado.

Las cinco plazas restantes, tal y como ha solicitado el Consistorio, serán de gestión municipal.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asegurado que el convenio firmado este miércoles servirá para "garantizar una atención digna y de calidad a las personas mayores del municipio".

Por su parte, la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, ha valorado positivamente la firma de un acuerdo que, a su parecer, "refuerza un servicio esencial para el municipio y da estabilidad a la atención que reciben las personas usuarias del centro de día".

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