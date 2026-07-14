Un centro de FP de Mallorca, seleccionado entre los más innovadores de España

CaixaBank Dualiza y FPEmpresa impulsan 40 proyectos de FP innovadores con más de 500.000 euros - CAIXABANK DUALIZA

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La X Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, ha seleccionado el proyecto del CIFP Juníper Serra entre los más innovadores del país, con lo que recibirá apoyo económico para desarrollarse durante el curso 2026-2027.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la iniciativa del centro denominada 'Multiverso E-Simula-Bussines' buscará desarrollar una APP en formato sandbox como entorno seguro donde entrenar en gestión administrativa y fiscal.

A nivel nacional la X edición vuelve a batir récords en participación y en financiación, consolidándose como la más ambiciosa de la historia del programa, ha señalado la entidad.

Los proyectos han sido impulsados por 40 centros líderes, junto a otros 28 centros solicitantes adicionales, lo que eleva a 68 el número total de centros de FP apoyados económicamente, diez más que el curso anterior.

En conjunto, las iniciativas seleccionadas implican a 2.541 estudiantes, de los que 299 cursan FP Dual Intensiva, y a 264 docentes, reforzando el papel de la Formación Profesional como generadora de innovación aplicada y respuesta a los retos de los sectores productivos.

La diversidad temática vuelve a ser uno de los rasgos más destacados de la convocatoria ya que los proyectos seleccionados muestran cómo la FP está incorporando tecnologías emergentes y desarrollando soluciones aplicadas para responder a retos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la accesibilidad o la mejora de los procesos productivos.