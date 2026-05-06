Cerca de 10.000 personas participaron en actividades de las entidades de la Plataforma del Voluntariado en 2025

La Plataforma del Voluntariado de Baleares presenta la memoria de 2025 - PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Voluntariado de Baleares ha contado en 2025 con la participación de cerca de 10.000 personas en más de 150 programas impulsados por las entidades.

Así lo recoge la memoria de la plataforma, que este año conmemora su 20º aniversario, presentada este miércoles en una rueda de prensa, en la que también se ha dado a conocer el programa de la III Semana del Voluntariado.

Según la plataforma, los datos de 2025 confirman la consolidación del trabajo en res para la promoción del voluntariado en las Islas. Así, han destacado que los programas desarrollados han dado respuesta a ámbitos diversos como la lucha contra la soledad, la protección del medio ambiente, la promoción cultural y deportiva o el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

La directora de la organización, Marga Gayà, ha subrayado que la Plataforma del Voluntariado "continúa creciendo y consolidándose con una participación muy diversa y presente en muchos ámbitos de la sociedad".

En cuanto al perfil del voluntariado, el 66 por ciento son mujeres y el 34 por ciento, hombres. Asimismo, las personas menores de 30 años representan el 19,6 por ciento del total.

También han resaltado la diversidad del tejido asociativo, formado por 56 entidades. En concreto, un 29 por ciento de estas tienen menos de 20 personas voluntarias; un 47 por ciento, entre 20 y 100; y un 24 por ciento, superan el centenar.

Durante 2025 se han reforzado los servicios de orientación y apoyo, de modo que el buscador de voluntariado ha derivado 743 personas a programas (87 más que en el año anterior), mientras que la línea 900 de atención ha gestionado 304 llamadas y 111 consultas por WhatsApp.

En el ámbito de la sensibilización, se han realizado 18 sesiones en centros educativos que han llegado a 362 alumnos de Mallorca, Menorca y Eivissa, incluyendo por primera vez estudiantes de primaria.

La memoria también recoge que se han llevado a cabo 25 formaciones básicas con 161 participantes y se ha impulsado una formación en línea en lectura fácil en colaboración con Esment Fundació.

Además, 60 personas responsables de entidades se han formado en gestión del voluntariado y otros ámbitos como la resolución de conflictos o la inteligencia artificial aplicada a las entidades.

Finalmente, la plataforma ha subrayado la colaboración con el Consell de Mallorca, con la firma del convenio para ejecutar el Plan Insular de Voluntariado.

20º ANIVERSARIO Y SEMANA DEL VOLUNTARIADO

La organización celebra este año dos décadas de trayectoria desde su creación en 2006 con 14 entidades fundadoras. "Después de 20 años continuamos defendiendo un voluntariado de calidad y continuamos haciendo pedagogía, en todos los niveles, sobre el voluntariado como forma de participación", ha dicho la presidenta, Ana Belén Velasco.

La entidad ha reivindicado la necesidad de continuar haciendo pedagogía sobre el voluntariado y defender un modelo de calidad, vinculado a las entidades y orientado a la transformación social.

De cara a los próximos años, la plataforma identifica tres grandes retos: adaptarse a nuevas formas de participación más flexibles, fomentar el voluntariado entre los jóvenes y mejorar la respuesta ante emergencias y el cambio climático mediante planificación y coordinación.

La III Semana del Voluntariado, del 18 al 23 de mayo, centrará los actos conmemorativos bajo el lema '20 anys en xarxa' e incluirá varias actividades abiertas a la ciudadanía.

El programa incluye el 'VolTour' (18 al 21 de mayo), que consiste en unas jornadas de puertas abiertas de entidades para conocer de cerca el voluntariado; así como actos de reconocimiento a personas voluntarios con impro teatro conducido por la compañía 'Camaleónicos' en Ciutadella, Eivissa y Palma.

El acto central del 20º aniversario será el viernes 22 de mayo en Can Tàpera, mientras que el sábado 23 de mayo tendrá lugar una jornada participactiva en la plaza de las Columnas de Palma.