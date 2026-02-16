Cerca de 170 futuros policías locales hacen el curso de capacitación en Mallorca

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la inauguración de la 47ª promoción del curso de capacitación para Policía Local. - GOVERN

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 166 alumnos ha participado este lunes en la inauguración de la 47ª promoción del curso básico de capacitación para policías locales impulsado por el Govern.

En el acto, al que ha asistido la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, los futuros agentes han iniciado su formación después de haber finalizado el proceso selectivo unificado el pasado mes de diciembre.

Así, de las 166 plazas ofertadas en Mallorca, 159 han sido ocupadas por funcionarios en prácticas y siete por personas aprobadas sin plaza, por orden de prelación. De estos funcionarios, 136 proceden de Palma y también de municipios como Capdepera (7), Marratxí (4), Muro (3), Llucmajor (2), Santanyí (2), además de Campos, Porreres, Sa Pobla, Santa Margalida y Sóller.

El alumnado se distribuye en cinco grupos, tres de ellos en la EBAP, en Palma con grupos de 39, 35 y 36 alumnos, y dos en la Escuela Municipal del Ayuntamiento de Palma, y en el cuartel de Sant Ferran con grupos de 30 y 26 alumnos.

El curso tiene una duración total de 825 horas y se estructura en nueve módulos que combinan formación teórica y práctica en ámbitos como la seguridad vial y el control del tráfico, atestados, policía administrativa, derecho penal y procesal, policía judicial, violencia de género, primeros auxilios y técnicas de intervención policial. Según el Govern, esta formación integral permitirá que los futuros agentes se incorporen en prácticas a sus municipios antes del verano.

La vicepresidenta ha remarcado la apuesta del Govern para reforzar la formación de este cuerpo policial, destacando que aumentar el número de agentes "no solo significa más seguridad, sino también contar con plantillas más consolidadas que garanticen presencia en los municipios las 24 horas del día".

"Al final de esta legislatura, se habrán incorporado unos 600 agentes en las calles, un hito muy importante. Era un objetivo marcado por el Govern y que puede decirse que ya se ha cumplido", ha celebrado Estarellas.

La inauguración del curso en Menorca tendrá lugar el próximo 23 de febrero, mientras que en Ibiza está prevista para el 5 de marzo, completando así el inicio de la 47ª promoción en todas las islas.