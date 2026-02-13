Cerca de 170 personas realizan entrevistas de trabajo con un supermercado en una jornada de PalmaActiva

Entrevista de trabajo en una jornada de selección de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 170 personas han realizado entrevistas de trabajo con la empresa de supermercados Dia en una jornada de selección organizada por PalmaActiva.

La compañía, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, pretende incorporar próximamente a medio centenar de empleados para los nuevos establecimientos que abrirá en la ciudad.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha recordado que el pasado mes de diciembre ya se hizo una selección de personal para el puesto de encargado de tienda con la misma empresa.

Las jornadas de selección de PalmaActiva tienen como objetivo facilitar el contacto directo entre personas que buscan trabajo y los responsables de recursos humanos de compañías que buscan personal.

A lo largo de 2025 se organizaron jornadas de selección con empresas como Alehop, Müller, Starbucks, Stamp Mallorca, Decathlon y Dia, permitiendo que cerca de 400 personas pudieran realizar entrevistas de trabajo.