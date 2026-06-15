Cerca de 200 alumnos de Baleares participan en una jornada para acercar la Unión Europea a los jóvenes. - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 alumnos de entre 14 y 17 años han participado en el 'Encuentro de escuelas embajadoras y mentoras del Parlamento Europeo de Baleares', una jornada destinada a acercar la Unión Europea a los jóvenes, reforzar el conocimiento de las instituciones comunitarias y fomentar una ciudadanía activa.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, la iniciativa, impulsada por el Parlamento Europeo, se ha desarrollado en el Velódromo Illes Balears e incluyó una gincana con juegos y retos relacionados con la Unión Europea distribuidos en diferentes estaciones.

En esta primera edición han participado el Liceo Santa Teresa de Jesús (Inca), el Colegio Pureza de María (Manacor), el IES Son Cladera (Palma) y el IES Sineu, como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS), así como el Colegio Juan de la Cierva y el IES Quartó del Rei (Santa Eulària des Riu, Eivissa), como Centros Mentores (MEPAS).

Los alumnos realizaron actividades para ampliar conocimientos sobre los países de la Unión Europea, sus capitales, la diversidad cultural, los valores fundamentales de la Unión y el funcionamiento de sus instituciones.

La directora gerente de la Fundación Baleares Europa, Marta Cano, ha destacado la iniciativa como una oportunidad para que los centros educativos compartan experiencias y proyectos europeos.

Asimismo, ha señalado que la jornada ha permitido crear un espacio de contacto entre los centros y el Govern, lo que ha considerado "fundamental" para impulsar este tipo de actividades.