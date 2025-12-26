Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se inscriben en la tercera edición del programa 'Joves a la neu'

Jóvenes participantes en el programa 'Joves a la Neu' del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Joves a la neu' del Consell de Mallorca ha batido este año un récord de participación, con 2.177 jóvenes inscritos en su tercera edición.

Desde la institución insular han resaltado que esta cifra confirma el "gran interés" que despierta el programa y consolida esta iniciativa como "una de las principales propuestas de convivencia, actividad física y experiencia compartida de la institución insular".

En una nota de prensa, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha señalado que esta respuesta tan "positiva" demuestra que los jóvenes de Mallorca "quieren participar, compartir espacios y formar parte de iniciativas que les permitan crecer, relacionarse y disfrutar de experiencias que recordarán".

Además, ha destacado que la iniciativa empezó con 440 solicitudes en su primera edición y ahora, en la tercera, ha alcanzado las 2.177 inscripciones, una evolución que "muestra claramente que 'Joves a la neu' se ha consolidado y ha ganado interés entre los jóvenes de la isla".

El programa, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en Mallorca, se desarrollará durante el mes de febrero de 2026 en las pistas de esquí de Andorra, con estancias de seis días y cinco noches distribuidas en cuatro turnos diferenciados por edades.

Este año hay disponibles 260 plazas, que se han distribuido mediante sorteo público entre todas las personas inscritas que cumplen los requisitos establecidos. Tanto las personas seleccionadas como las que queden en lista de espera serán informadas a través de los canales oficiales del Consell de Mallorca.

Las personas participantes que hayan obtenido plaza serán contactadas a través de WhatsApp o del correo electrónico indicado en la solicitud de preinscripción dentro del calendario establecido por el Consell de Mallorca.

Las correspondientes al primer turno recibirán la comunicación los días 18 y 19 de diciembre de 2025; las del segundo turno, los días 7 y 8 de enero de 2026; las del tercer turno, los días 12 y 13 de enero de 2026; y, finalmente, las del cuarto turno, los días 14 y 15 de enero de 2026.