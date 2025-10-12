Cerca de 270 personas trabajan en el operativo de Emergencias en Ibiza

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 270 personas continúan trabajando este domingo por la noche en el operativo de Emergencias en la isla de Ibiza, después del paso de la dana Alice por la mayor de las Pitiusas.

Así lo ha informado el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, en declaraciones a medios, tras una nueva reunión del comité técnico asesor de los Planes Meteobal e Inunbal.

Gárriz ha explicado que en, "estos momentos, en Ibiza se mantiene el operativo planteado en los seis, siete, puntos más conflictivos, que son en los que hidráulicamente hay más escorrentía".

En concreto, "ahora mismo, se tiene el operativo trabajando, cerca de 270 personas, 80 vehículos de Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, voluntarios de Protección Civil, Emergencias y Bomberos del Consell Insular, más servicios técnicos municipales y del Consell Insular, también", ha detallado.

Gárriz ha explicado que la situación que se tiene actualmente en toda Baleares "es una situación de entrada en escorrentía", lo que significa que "los terrenos, ahora mismo, difícilmente drenan por sí mismos y, por tanto, todo ese agua que cae ante unos terrenos que ahora mismo son impermeables, lo que hacen es escupir y generar aguas abajo pues una acumulación de agua con mayor riesgo de inundación".

"En todo caso", ha destacado el director general de Emergencias e Interior del Govern, "las condiciones meteorológicas han mejorado".

"No obstante", ha apuntado, "para la noche del lunes al martes, la Aemet ha indicando que puede haber un fenómeno tormentoso que obligaría a subir a un nivel naranja".

"En todo caso, este lunes por la mañana, con información más ajustada, podremos tener una idea más clara de lo que meteorológicamente puede suceder", ha aclarado.

En cuanto a la seguridad en los centros educativos, sobre todo en aquellos situados la zona del municipio de Ibiza, que ha sido el más afectado con este episodio de la dana, Gárriz ha explicado que "la autoridad educativa ha estado haciendo una revisión y ha estado haciendo la retirada de aquellas aguas embalsadas o aquellas actuaciones que permitirían abrir los colegios y ya esta tarde han explicado que la normalidad está en los colegios, en los centros docentes, y por tanto la actividad se puede retomar".

No obstante desde Emergencias, han lanzado un mensaje de "cautela y de precaución" porque aunque "las carreteras están todas abiertas", éstas "no están al cien por ciento de su funcionamiento porque puede haber algún tipo de desprendimiento, acumulación de agua o desvíos".

Por tanto, Gárriz ha vuelto a pedir a la población que este lunes "cuando retome su actividad docente tenga en cuenta que puede haber atascos o que puede haber otras necesidades de itinerarios y, por tanto, pues que prevea este inconveniente en este momento".

Finalmente, preguntado por la autovía al aeropuerto de Ibiza, dado que es un punto que reiteradamente está causando problemas, el director general de Emergencias e Interior ha reconocido que para ésta "se necesita una solución estructural".

Y, por ello, "este lunes hay una mesa específica técnica de coordinación para ver una solución estratégica", teniendo en cuenta que este domingo se ha recibido en Ibiza material pesado de la UME e "igual que hace 10 días", y "a ver si se puede hacer una acometida potente para solucionar el problema en este punto".