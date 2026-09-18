Cerca de 400 personas son víctimas de trata y explotación sexual en Palma

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha identificado a 397 personas en la ciudad que son víctimas de trata y explotación sexual --el 98% mujeres y el 2%, hombres--, lo que supone el 40% de quienes ejercen la prostitución.

En rueda de prensa, Lourdes de la Cruz, una socióloga de la unidad igualdad del Ayuntamiento, ha explicado que el 79% de las víctimas se ha enumerado por indicios, ya que en muchas ocasiones no se interpone denuncia.

Del total de personas víctimas de trata y de explotación sexual que calculan, el 92% son mujeres; el 6%, mujeres trans; y el 2%, hombres. El perfil mayoritario es una mujer de 25 a 44 años con estudios secundarios o superiores y procedente de algún país hispanoamericano.

La socióloga ha advertido que la pornografía y las plataformas de contenidos para adultos "crean un imaginario" en jóvenes y adolescentes que buscan reproducirlo con las personas que ejercen la prostitución.

Además, ha señalado que la digitalización, internet y las redes sociales facilitan la captación, intermediación y prestación de servicios, con mecanismos de control "más difusos y menos visibles".