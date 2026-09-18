Cerca de 400 personas son víctimas de trata y explotación sexual en Palma

Archivo - Imagen de archivo de prostitución.
Archivo - Imagen de archivo de prostitución.- FUNDACIÓN ATENEA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: viernes, 18 septiembre 2026 11:47
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   PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Palma ha identificado a 397 personas en la ciudad que son víctimas de trata y explotación sexual --el 98% mujeres y el 2%, hombres--, lo que supone el 40% de quienes ejercen la prostitución.

   En rueda de prensa, Lourdes de la Cruz, una socióloga de la unidad igualdad del Ayuntamiento, ha explicado que el 79% de las víctimas se ha enumerado por indicios, ya que en muchas ocasiones no se interpone denuncia.

   Del total de personas víctimas de trata y de explotación sexual que calculan, el 92% son mujeres; el 6%, mujeres trans; y el 2%, hombres. El perfil mayoritario es una mujer de 25 a 44 años con estudios secundarios o superiores y procedente de algún país hispanoamericano.

   La socióloga ha advertido que la pornografía y las plataformas de contenidos para adultos "crean un imaginario" en jóvenes y adolescentes que buscan reproducirlo con las personas que ejercen la prostitución.

   Además, ha señalado que la digitalización, internet y las redes sociales facilitan la captación, intermediación y prestación de servicios, con mecanismos de control "más difusos y menos visibles".

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