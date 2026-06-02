Los cerca de 5.000 estudiantes de Baleares inician la PAU 2026 "sin incidencias remarcables"

Archivo - Estudiantes en los pasillos de la UIB antes de examinarse de la PAU. - UIB - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Baleares de este año han arrancado este martes con "normalidad" y "sin incidencias remarcables", a las que se han inscrito casi 5.000 estudiantes.

Así lo ha indicado el director técnico de las pruebas Joan Frau, quien ha apuntado que todo ha ido "según lo previsto" tanto en la sede la Universitat de les Illes Balears (UIB) de Palma, como en las sedes del resto de pueblos e islas.

Para estas pruebas se ha puesto en marcha el control de radiofrecuencias a través de una serie de detectores que se pasan de manera aleatoria por las aulas en las que desarrollan los exámenes, para evitar que el uso de pinganillos, relojes o gafas inteligentes.

La vicerrectora de Estudiantes de la UIB, Cristina Moreno, ha señalado que la institución educativa adoptó esta medida para "garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad" entre todos los estudiantes.

Los detectores se han probado previamente en las aulas vacías para detectar su sensibilidad en los días previos y tras hacer los primeros rastreos no se ha detectado ninguna incidencia, por lo que "todo ha ido muy bien".

En ese sentido, Moreno ha destacado que los estudiantes ya venían avisados de que tenían que apagar los móviles para que no saltara el detector y "todas las pruebas han resultado negativas".

En caso de haberse encontrado algún infractor, la representante de la universidad ha aclarado que se habría llevado a una zona control, donde se le habría sometido a otra prueba con otro tipo de dispositivo para controlar que efectivamente hacía uso de aparatos no permitidos y, de ser así, su prueba quedaría invalidada.

Preguntada por si estos rastreos podrían causar algunos nervios adicionales en los alumnos, ha reconocido que siempre que se hace una vigilancia activa se puede generar "cierta tensión" pero ha reivindicado la necesidad de llevarla a cabo.

Acerca de cómo ha discurrido la jornada en lo relativo a la movilidad, Frau ha remarcado que todas las medidas que han dispuesto en los accesos "han surtido efecto" por lo que "no ha habido incidencias".

Moreno ha puntualizado que la gente ha llegado "muy pronto" al campos de la UIB, puesto que a las 07.00 horas ya había gente en el recinto universitario y a las 08.30 horas no se ha registrado ningún atasco en la rotonda de entrada.