Cerca del 60% de los estudiantes aprueban la PAU en la convocatoria extraordinaria

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PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 58,8% de los estudiantes que se han presentado en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este mes de julio ha aprobado. En concreto, han superado las pruebas 596 alumnos de los 1.014 que se han presentado.

Según ha informado la Universitat de les Illes Balears (UIB) en una nota de prensa, la nota media de acceso --que incluye la media de bachillerato y la nota de la prueba-- ha sido de 5,965, muy similar a la del año pasado (5,930).

Asimismo, el porcentaje de aptos de este año es ligeramente superior al registrado en la convocatoria extraordinaria del año pasado, del 56,7%.

Por islas, en Mallorca ha aprobado el 59,3% (502 alumnos); en Menorca, el 58,1% (25 alumnos); en Eivissa, el 54,2% (65 alumnos); y, en Formentera, todos los que se han presentado (cuatro alumnos).

Los estudiantes pueden consultar los resultados de la PAU en la página web UIBdigital. Hasta el 10 de julio pueden solicitar la revisión de los ejercicios en los que consideren incorrecta la aplicación de los criterios generales de evaluación de los específicos de corrección y calificación.

Esta revisión, ha recordado la UIB, consiste en una segunda corrección que puede dejar la nota igual, subirla o bajarla. La petición se puede hacer telemáticamente a través de UIBdigital.