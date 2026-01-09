Cerca de 70.000 personas visitan los belenes del Consell de Mallorca esta Navidad

Visitantes acuden a uno de los belenes montados en una de las sedes del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi 70.000 personas han visitado los belenes que el Consell de Mallorca ha instalado en dos de sus sedes, enmarcados dentro del programa de actos de Navidad de la institución insular.

El Palau del Consell ha acogido el tradicional pesebre que rodea la escalera de honor, mientras que el Centro Cultural la Misericordia ha albergado varias representaciones del nacimiento cedidas por diferentes personas o entidades, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El belén ubicado en la sede principal, realizado por la Associació de Betlemistes de Mallorca, ha recibido la visita de más de 35.500 personas, con una media de casi 1.200 visitantes por día. El belén se ha podido visitar todos los días desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, festivos incluidos, y todos los niños y niñas que lo han visitado se han llevado un obsequio.

Por otra parte, las salas expositivas del Aljibe han acogido las exposiciones de belenes del Centro Cultural la Misericordia. Más de 30.000 personas han ido a ver las diferentes representaciones del nacimiento y otras escenas cedidas por diferentes personas o entidades, entre las que había una representación del mismo edificio de la Misericordia.

La novedad principal de las actividades organizadas para estas fiestas ha sido el retorno del belén de la Sang, considerado "el más antiguo de Europa", que se ha recuperado después de diez años con la primera fase de su restauración.

Además, los jardines del Centro Cultural de la Misericordia acogieron otra edición del belén viviente, una recreación navideña que reunió a más de 100 participantes.

También se ha podido disfrutar de la Feria de artesanía, conciertos, cuentacuentos, ciclos de conferencias, talleres y teatro infantil.

Al mismo tiempo, cabe destacar los casi 1.000 juguetes que se recogieron a favor de la Fundación Monti-Sion Solidaria para que ningún niño, ni niña se quedara sin regalo esta Navidad.