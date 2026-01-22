Cerca de 90 migrantes pasan por el nuevo módulo de atención del puerto de Formentera en dos meses

Una de las zonas del módulo de atención de migrantes instalado en el puerto de Formentera. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BALEARES

IBIZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 90 personas migrantes han pasado por el nuevo módulo de atención instalado en el puerto de la Savina, en Formentera, durante sus dos primeros meses de funcionamiento.

Lo ha detallado este jueves el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a las instalaciones.

El módulo de atención mide unos 230 metros cuadrados y también dispone de una entrada, una zona de trabajo y almacenamiento para la Cruz Roja y un espacio común para los migrantes.

También cuenta con un espacio para que un total de 38 personas, 28 hombres y diez mujeres, puedan descansar o pasar la noche en el caso de que sea necesario.

La infraestructura está pensada para que la Guardia Civil y la Cruz Roja puedan atender y custodiar a los migrantes que lleguen a Formentera antes de trasladarlos a Ibiza.

Ahí, en la mayor de las Pitiusas, son filiados por la Policía Nacional y la Cruz Roja determina si son susceptibles de entrar en el circuito humanitario.

"No hay que olvidar que cuando se trata de personas vulnerables o unidades familiares suelen entrar en el circuito humanitario de la Cruz Roja", ha explicado Rodríguez.

Aunque Formentera sea uno de los puntos del archipiélago a los que llega "un número importante" de migrantes, ha puntualizado el delegado, muchos de ellos son rescatados en el mar y trasladados directamente a Ibiza.

El modulo instalado en el puerto de Ibiza, ha recalcado, es de mayores dimensiones, tiene más capacidad y en estos primeros dos meses ha atendido a un volumen más elevado de personas.

EL GOBIERNO "NO ABANDONA" A BALEARES

Rodríguez ha negado que el Gobierno "abandone" a Baleares en la gestión de la crisis migratoria. "A veces se dice con demasiada soltura, pero más bien al contrario", ha defendido, destacando el "esfuerzo" de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil o la Cruz Roja.

También ha puesto en valor la "mirada" del Ministerio de Migraciones para que España sea una tierra "capaz de acoger a personas que se juegan la vida en el mar".