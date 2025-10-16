Cerca de un millar de sanitarios de la Primaria se adhieren al programa para eliminar prácticas de bajo valor

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha puesto en marcha el Proyecto Auria con el que se tratan de eliminar prácticas sanitarias de bajo valor o incluso contraproducentes en la Atención Primaria, al que ya se han sumado alrededor de un millar de profesionales.

La iniciativa se ha presentado este jueves en una rueda de prensa en la que han participado la consellera de Salud, Manuela García, y la subdirectora de Atención Primaria y Urgencias Extrahospitalarias del Servicio de Salud, Patricia Lorente, y el coordinador del proyecto Auria, Txema Coll.

El Proyecto Auria se puso en marcha en enero de este 2025 y Coll ha explicado una "buena respuesta", ya que se han unido dos de cada tres equipos de este departamento médico.

Inicialmente se tratará de intervenir sobre tres prácticas médicas como es el empleo de pastillas para dormir a los mayores de 65 años, el uso de antinflamatorios para los pacientes con enfermedades crónicas, el tratamiento de infecciones de orina en mujeres sanas, la prescripción de paracetamol de un gramo para pacientes con dolor crónico o las pruebas radiológicas en pacientes con sinusitis.

La media de prácticas que han seleccionado los equipos médicos que se han unido es de tres, aunque 12 de los 40 han escogido las cinco.

García ha indicado que este proyecto trata de adaptar la práctica clínica a la "mejor evidencia científica", ya que los actos médicos se deben someter a revisión porque, tras su evaluación, hay prácticas que se modifican y otras que se desaconsejan.

Coll ha puesto el ejemplo de las pastillas para dormir, que se consideran "útiles" durante un periodo de cuatro o seis semanas pero si se excede "no genera beneficios". De hecho, el coordinador ha recalcado que, en el caso de los mayores de 65 años, su consumo puede derivar en "somnolencia, pérdida de memoria o interacción con otros medicamentos".