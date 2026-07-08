El CES alerta que la dificultad para acceder a una vivienda puede "tensionar" el crecimiento de Baleares

Archivo - Un asentamiento debajo del puente de Sa Riera, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Econòmic i Social (CES) de Baleares ha advertido que los problemas de la población para disponer de una renta suficiente para el pago de los alquileres o las hipotecas, puede ser uno de los elementos que "tensione" el crecimiento económico de las islas.

Esta es una de las conclusiones que ha tratado de exponer este órgano consultivo en su memoria sobre la economía, el trabajo y la sociedad de Baleares de 2025, que han presentado este miércoles en rueda de prensa el presidente del CES, Francesc Fiol, y el economista Jaume Rosselló.

Fiol ha destacado que Baleares se ha "rehecho" del "obstáculo" de la Covid-19, que ha calificado de "descalabro" para la economía y la sociedad balear. También ha indicado que el mercado de trabajo es "muy satisfactorio" con tasas de paro "limitadas" al ser "de las más bajas del Estado".

Asimismo, se ha referido al crecimiento poblacional ya que ha apuntado que cuando se habla de la "España desértica", Baleares sería la "España sobrepasada", con un aumento anual de población del 1,5%, motivado por el sector servicios.

Este "optimismo" económico ha pedido que no impida ver los "obstáculos" que implica, con "dificultades" para acceder a la vivienda y "tensión" en los servicios públicos, como la sanidad y la educación, que tienen unas infraestructuras para una población que está "desbordada".