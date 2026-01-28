El CGPJ acuerda el nombramiento de Carlos Gómez como presidente del TSJIB para un segundo mandato

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Carlos Gómez. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad el nombramiento del magistrado Carlos Gómez para un segundo mandato como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Igualmente, el órgano de gobierno ha acordado también por unanimidad el nombramiento de Jacobo Barja de Quiroga López como presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el que será su segundo mandato, así como el del magistrado José Arsuaga Cortázar como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Todos ellos eran los únicos candidatos que aspiraban a esas tres plazas.

Además de estos tres nombramientos, en su sesión de este miércoles el Pleno ha designado a los presidentes de las Salas de lo Social de los TSJ de Andalucía Murcia y Cantabria; al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia y a los titulares de cuatro órganos de la Jurisdicción Militar.

Con los 11 nombramientos de hoy, el CGPJ ya ha realizado un total de 175 en su actual mandato, de los que 74 han recaído en candidatas mujeres, lo que supone un 42,3 por ciento del total.