El chárter náutico balear estima una caída del 15% en las reservas este verano por los precios de los vuelos

Reclaman un IVA reducido al 10%, como los hoteles, y abaratar el coste de los amarres

PALMA DE MALLORCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (Apeam) estima que las reservas de chárter náutico este año están aproximadamente un 15 por ciento por debajo de las cifras de 2018, "que no fue un año bueno", y atribuye al fenómeno al elevado precio de los vuelos con destino al archipiélago.

Así lo ha indicado el presidente de la comisión de chárter náutico de Apeam, José María Jiménez, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha alertado de que en la Lonja Marina Chárter, en Palma -la mayor base chárter de España y una de las más importantes del Mediterráneo, ha precisado- cerca de la mitad de los barcos permanecen amarrados, "cuando lo lógico sería que los amarres estuvieran vacíos". "Necesitamos que los barcos salgan a navegar", ha enfatizado.

Apeam también ha avisado de que se ha acortado la duración de los alquileres y ha lamentado la pérdida de interés del mercado alemán, que está optando por viajar a países como Turquía y Croacia.

ALTO COSTE DE LOS VUELOS Y OFERTA COMPLEMENTARIA

El presidente de la comisión de chárter náutico de Apeam atribuye la bajada, además de al elevado precio de los vuelos, al coste de la oferta complementaria en las Islas, con precios "desorbitados".

Jiménez ha incidido en que, incluso reservando las vacaciones con tiempo, termina saliendo más caro el billete que el coste por persona del alquiler de una embarcación "bien equipada con cuatro o cinco cabinas". Por este motivo, señala que clientes "de confianza" están prefiriendo viajar a otros puntos de Europa a los que se puede llegar por tierra.

"La temporada empezó muy mal y acabará mal. Empezamos con abril y mayo absolutamente desastrosos, sorprendentes; confiábamos en un repunte, pero las cifras que esperábamos no llegan", ha lamentado Jiménez.

ABARATAR LOS AMARRES Y REBAJAR EL IVA

Jiménez ha asegurado que para poder ser competitivos necesitan que al chárter náutico se le aplique el tipo de IVA reducido al 10 por ciento que tienen otros servicios turísticos, como la hostelería. Según han explicado, el chárter náutico tiene la consideración de transporte, y no de turismo, y por ello se le aplica un IVA del 21 por ciento.

Otra de las principales reivindicaciones de la patronal es la de abaratar el coste de los amarres. "Se está yendo a un nivel de precios que va a hacer que se muera de éxito", ha lamentado Jiménez.

Apeam ha avisado de que si la situación perdura se verán obligados a plantearse una reducción de flota, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. En esta línea, ha avisado de que el de la náutica es un sector en el que hay "empleo de bastante calidad" con importante peso de contratos indefinidos, debido a la especialización que requieren los técnicos y el mantenimiento continuo que exigen los barcos.

Los empresarios también piden continuar combatiendo el chárter pirata, que les sigue "afectando" si bien "por lo menos no ha crecido" e incluso estiman que se ha reducido ligeramente, aunque sigue siendo "significativo". Además, desde Apeam han detectado que el chárter náutico ilegal ya no se publicita en portales web como antes, debido al miedo a sanciones, y que los chárter pirata intentan contactar con las agencias mayoristas porque "no les están incluyendo y se ven obligados a buscar otros caminos".

EL VELERO, LA OPCIÓN MÁS POPULAR

La mayor parte de la clientela del chárter náutico balear es de perfil centroeuropeo, con algunos europeos del este como polacos y rusos, si bien "el cliente estrella sigue siendo el alemán", que suele tener un "nivel náutico medio-alto". La demanda española es una minoría, en torno al 5 por ciento.

En cuanto al tipo de embarcación más demandada, la opción más popular, con un amplio porcentaje, es el velero, fundamentalmente de entre 10 y 15 metros. Jiménez ha resaltado que se trata de un tipo de embarcación "muy respetuosa con el medio ambiente" ya que puede prescindir del uso de combustibles para impulsarse por el viento.