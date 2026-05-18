Los chefs Margalida Alemany y Joan Pinel y el cantante Jaume Anglada, embajadores de Mallorca en una campaña de turismo

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Gamés, en el Pati de les Dones de la Misericordia, a 18 de mayo de 2026.- EUROPA PRESS

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los chefs Margalida Alemany, Joan Pinel y el cantautor Jaume Anglada serán algunos de los embajadores de una nueva campaña de turismo impulsada por el Consell de Mallorca.

Según ha anunciado este lunes el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, esta iniciativa, promocionará la cultura, gastronomía, tradiciones, paisajes y deporte dentro y fuera de Mallorca.

Según ha concretado, esta campaña cuenta con una inversión de un millón de euros procedentes de los fondos de turismo sotenible (ITS) y será "la primera de muchas".

El Consell busca también mejorar la convivencia entre residentes y visitantes y contribuir a la desestacionalización del turismo. "Tenemos muy claro que apostar por el producto de Mallorca es apostar por nuestra economía y por nuestro paisaje", ha reiterado Galmés.

Galmés ha destacado que el gasto medio de un turista en Mallorca ha aumentado desde 2025 gracias a la contención de visitantes durante la temporada alta y al crecimiento en la baja y que, ha dicho, a lo largo de la actual legislatura, el Consell ha aumentado las ayudas hacia el producto local de Mallorca en un 60 por ciento.