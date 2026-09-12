Un ciclista, hospitalizado en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Lluc

Archivo - El helicóptero medicalizado del SAMU 061 de Baleares, en un rescate. - CAIB - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 47 años ha sido hospitalizado en estado grave la mañana de este sábado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el monasterio de Lluc (Escorca).

Los hechos, según la información facilitada por el SAMU 061, han ocurrido sobre las 10.25 horas cerca del campo de fútbol.

Los servicios de emergencias han recibido una llamada alertando de que un ciclista se había desmayado y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los testigos, entre ellos varios médicos y enfermeros que se encontraban fuera de servicio, han comenzado las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los sanitarios del 061 han llegado en un helicóptero medicalizado que han logrado aterrizar en el campo de fútbol, cerca del lugar de en el que se encontraba el paciente.

Han colaborado con las tareas de reanimación y le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases. El hombre ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en estado grave.