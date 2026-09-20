Cientos de personas marchan en Palma contra la ampliación del aeropuerto y las políticas de promoción del Govern. - EUROPA PRESS

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han participado este domingo en una manifestación en Palma contra la ampliación del aeropuerto y las políticas de promoción turística del Govern.

"Ni más ampliación, ni más promoción", han coreado los participantes en la protesta que ha partido de la Delegación del Gobierno en Baleares hasta el Consolat de Mar para mostrar su oposición a lo que consideración la incoherencia de abanderar la contención mientras se abren nuevas rutas en destinos como Abu Dabi o Canadá.

La marcha ha tenido tiene lugar pocos días después de que se hayan conocido las previsiones de inversión e incrementos de pasajeros --de hasta 50 millones para 2031 en el conjunto de aeropuertos de Baleares-- en el Documento de Ordenación Aeroportuaria DORA III.

En esta línea, en declaraciones a los medios, el portavoz de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto, Pere Joan Femenia, ha alertado del "colapso" turístico y climático de las previsiones de AENA para los próximos años.

Entre las reclamaciones sobresalen el decrecimiento del número de vuelos, el freno a los aviones privados --23.000 en 2025 en todo Baleares-- y la aprobación de la ley de cogestión. Femenia ha acusado a AENA de mentir y ha recordado que en 18 ocasiones se ha superado el límite de 66 vuelos a la hora en Palma.

Los manifestantes han mostrado igualmente su solidaridad con los vecinos que sufren los perjuicios del aeoropuerto, como los vecinos de la Colònia de Sant Jordi, y han reclamado el fin de los vuelos nocturnos. "No puede ser que después de la medianoche sigan pasando aviones por encima de nuestras casas", ha afirmado en su intervención antes de arrancar la protesta Femenia.

La marcha de Palma se ha sumado a las que han tenido lugar, con el mismo propósito, en Eivissa y Barcelona.

La manifestación ha contado la participación de varios representantes de formaciones políticas como MÉS per Mallorca, Podemos y Coalició per Mallorca. También se ha dejado ver el exvicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes.