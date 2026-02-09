Cierra la Iglesia de Santa Maria de Robines de Binissalem por problemas estructurales

Archivo - Panorámica del pueblo de Binissalem. - PP DE BINISSALEM - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Binissalem, el Obispado de Mallorca y la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Robines han comunicado este lunes el cierre cautelar del templo por peligro de desprendimiento, tras la detección de problemas estructurales en la cubierta.

En un comunicado conjunto entre las tres entidades, han anunciado el cierre al público de las instalaciones hasta que pueda ejecutarse la reconstrucción de las zonas dañadas "con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas que hacen uso de ellas". Además, calculan que la reparación podría alcanzar los 400.000 euros.

Según la nota, fue en una revisión ordinaria de diciembre cuando se detectaron filtraciones de agua que habían ocasionado problemas estructurales en la cubierta de la parroquia, lo que hizo que las entidades responsables llamaran a un arquitecto para realizar un estudio de los posibles daños.

Así, un último informe de daños realizado en los últimos días advierte de la necesidad de "limitar o incluso prohibir la ocupación de los espacios situados bajo la cubierta", debido al riesgo de desprendimiento parcial o total de la misma, hasta que no se lleve a cabo su sustitución completa.

Actualmente, los técnicos del Obispado de Mallorca, los municipales y el arquitecto trabajan en la finalización del proyecto, la tramitación de las licencias municipales, la búsqueda de financiación y la elección de la empresa constructora, con el objetivo de poder iniciar la reforma integral de la cubierta lo antes posible, previsiblemente a finales de primavera o inicios de verano.

El Obispado, el Ayuntamiento y la Parroquia han ofrecido a las entidades afectadas espacios alternativos, como el edificio de Ca ses Monges y otras dependencias municipales, para que de manera provisional puedan seguir desarrollándose la mayoría de las actividades programadas.

Desde las tres instituciones se ha solicitado comprensión y se pide disculpas por las molestias que pueda ocasionar la situación, pero se considera como prioridad preservar la seguridad de las personas.