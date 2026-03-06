Cierran por seguridad un tramo del Camí de Cavalls en Menorca

Archivo - Imagen del Camí de Cavalls. - ARTIEM EPIC CAMÍ DE CAVALLS 360º - Archivo

MENORCA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación del Consell Insular de Menorca ha informado este viernes del cierre temporal y preventivo de un tramo del Camí de Cavalls en el ámbito de Binidonaire, en la zona de Macar Gran, en la costa norte de la isla, tras detectar una afección del terreno que puede comprometer la seguridad del paso.

Desde la administración insular han especificado que las lluvias intensas registradas durante los últimos meses han provocado grietas y movimientos del suelo en una zona próxima al acantilado, lo que ha obligado a adoptar esta medida preventiva ante el posible riesgo de desprendimiento. El tramo afectado quedará debidamente señalizado sobre el terreno con carteles informativos en ambos sentidos.

Paralelamente, el Consell de Menorca ha explicado que está trabajando para habilitar un itinerario alternativo seguro que permita mantener la continuidad del recorrido sin exponer a las personas a ningún riesgo.

En este sentido, también se han iniciado contactos con las propiedades de la zona con el objetivo de poder implementar una solución provisional mientras se estudia la actuación definitiva, así como con el Ayuntamiento de Es Mercadal a través de su alcalde, Joan Palliser Riudavets, a quien se está informando de las actuaciones que se están llevando a cabo desde la detección de la afección sobre el terreno.

El conseller insular de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, ha explicado que "desde el Consell se está actuando con la máxima celeridad para estudiar la afección del terreno y determinar cuál es la mejor solución técnica".

En este contexto, ha remarcado que, mientras se llevan a cabo estas tareas de análisis, "la decisión más responsable es cerrar el paso de manera preventiva para garantizar la seguridad de las personas".

La administración insular ha pedido a excursionistas y visitantes que respeten la señalización instalada y que no intenten atravesar la zona cerrada, especialmente mientras se mantiene la previsión de lluvias durante los próximos días.

"Cuando el paso vuelva a ser seguro, o bien cuando el itinerario alternativo esté plenamente operativo, se comunicará a través de los medios de comunicación y de la web del Camí de Cavalls", han concluido.