El CIFP Pere de Son Gall de Llucmajor ofrece una formación que conecta los alumnos con empresas del sector eléctrico

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) Pere de Son Gall de Llucmajor, en colaboración con Endesa, Elecnor y Cobra, ofrece una formación que conecta los alumnos con empresas del sector eléctrico.

En una nota de prensa, Endesa ha informado que, durante este curso, el CIFP Pere de Son Gall, del municipio de Llucmajor, en colaboración con la propia Endesa y las empresas contratistas Elecnor y Cobra, impartirá los certificados profesionales de nivel 2 de redes de alta tensión e instalaciones eléctricas de baja tensión.

Concretamente, este año se impartirá el curso del certificado (ELEE0209) de Montaje y Mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de transformación de 410 horas lectivas y 80 horas de práctica en una empresa; y los cursos del certificado (ELEE0109) de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión I y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión II, que durante dos cursos realizarán 840 horas lectivas y 80 horas en la empresa.

En el certificado ELEE0209 los alumnos aprenderán a montar y mantener redes eléctricas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de transformación, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

Del mismo modo, en cuanto al certificado (ELEE0109) de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, los alumnos aprenderán a montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

Según han destacado desde Endesa, esta formación representa una buena oportunidad para acceder a puestos de trabajo cualificados dentro de las empresas del sector eléctrico.

Al respecto, desde la empresa han considerado importante subrayar que la demanda de profesionales con esta cualificación específica es alta, garantizando por tanto, han reseñado, un excelente horizonte laboral para los alumnos que obtengan esta titulación. Se trata de un programa diseñado para conectar los alumnos directamente con el mundo laboral, gracias a las alianzas estratégicas entre el CIFP Pere de Son Gall, Endesa, Elecnor y Cobra.

Los alumnos aprenderán la teoría en el CIFP Pere de Son Gall, con el apoyo de los profesores del Centro, y la práctica se desarrollará en Elecnor y Cobra, con la colaboración de Endesa, a través su filial de Redes, e-distribución. Esta alianza, han puesto en valor asimismo desde la empresa, garantiza una experiencia real, utilizando las herramientas y métodos que se aplican en el sector eléctrico.

Los interesados pueden inscribirse en el curso a través de un formulario que encontrarán en la página web del CIFP Pere de Son Gall. No obstante, para más información pueden contactar con el centro a través del correo electrónico poap@cifpperedesongall.org, del teléfono 971 660 004 - Ext. 118 o del WhatsApp 601 906 366.

UN SECTOR CON FUTURO

Las redes de distribución se han convertido en la columna vertebral del proceso de transición energética, ha explicado Endesa, apuntando que éstas son las que permitirán que cada vez haya más generación renovable integrada en el sistema eléctrico, que se produzca el despliegue masivo de la movilidad eléctrica, del autoconsumo. Y en este nuevo escenario de cambio radical del papel de la distribución eléctrica, ha añadido la empresa, cada vez serán más necesarios profesionales que se encarguen de mantener, modernizar y ampliar estas redes aplicando las últimas tecnologías.

En este sentido, Endesa trabaja para aumentar la calidad de suministro, la flexibilidad y la resiliencia de las infraestructuras eléctricas y por eso ha apostado, junto a Elecnor y Cobra, por esta colaboración que se centra en enriquecer la formación de los alumnos, especialmente en todo lo relacionado con la seguridad. Hay que destacar que Endesa, a través de su filial de infraestructuras y redes, e-distribución, también ofrece formación gratuita a los profesores de los centros de FP participantes.