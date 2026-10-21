Cinco detenidos por vender marihuana en dos pisos de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por supuestamente vender marihuana en dos pisos ubicados en el barrio de Foners (Palma).

Fue la tarde del pasado lunes cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) desmantelaron los dos puntos de venta de estupefacientes, que estaban muy activos.

Los investigadores, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, comprobaron que había un continuo trasiego de consumidores en ambos inmuebles. Sus puertas estaban abiertas durante casi todo el día, agilizando así el tránsito de gente y la venta de las sustancias.

Los agentes confirmaron que las viviendas utilizadas como puntos de venta se abastecían de las cantidades de droga que diariamente vendían con la finalidad de que, en el caso de una actuación policial, no se pudieran incautar cantidades grandes de sustancias estupefacientes.

Aunque en uno de los inmuebles localizaron y arrestaron a uno de los sospechosos, el otro se lo encontraron abierto pero vacío. Encontraron dinero en efectivo y diversas cantidades de marihuana, diversos útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes y un machete.

A lo largo de la semana los agentes han conseguido localizar y arrestar a los cuatro sospechosos pendientes. A todos ellos se les imputa un delito de tráfico de drogas.