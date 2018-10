Cinco empresas baleares de innovación en salud y turismo participan en el 'Mobile World Congress' de Barcelona

Publicado 26/02/2018 17:50:29 CET

Las empresas Appinclusive, Kinacu, Tourfeeling, Mybooking y Hi Sun participan estos días en el 'Mobile World Congress' (MWC) de Barcelona y la feria de emprendedores '4 Years From Now' (4YFN), acompañados de representantes de la Fundació Bit.

De estas cinco empresas de reciente creación, cuatro tienen sede en el ParcBit y la otra en el CentreBit Menorca. Sus negocios están basados en la innovación en turismo y salud, según ha informado la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo en una nota de prensa.

Durante su estancia, las cinco empresas podrán visitar los expositores del MWC, visibilizar sus proyectos y también generar nuevas ideas para mejorarlos o crear nuevos.

Por otro lado, participarán también en una sesión de encuentro con grandes corporaciones del ámbito TIC Turismo y TIC Salud, ante las que harán una breve presentación de su modelo de negocio, a modo de 'pitch deck'.

La Conselleria ha destacado que para las empresas la asistencia a estos eventos supone "una gran ocasión a la hora de ampliar sus oportunidades de negocio, ya sea para encontrar socios internacionales con quién cooperar, transferir tecnología o simplemente colaborar en un futuro".

Por ello, la Fundación Bit acompaña las empresas como impulsora de la iniciativa y en el marco del proyecto europeo 'Links Up' para estimular el crecimiento y mejorar la competitividad de las 'startups'.