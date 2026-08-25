Cinco equipos sociales atenderán a menores en riesgo leve para evitar su entrada en el sistema de protección en Mallorca

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia del Consell de Mallorca, Apol·lònia Socias, junto a algunos miembros de los equipos específicos de intervención en situaciones de riesgo (Eeisr). - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha desplegado cinco equipos sociales de intervención temprana para atender a menores en situaciones de riesgo leve o moderado y, de este modo, intentar evitar que tengan que entrar en el sistema de protección.

Estos equipos específicos de intervención en situaciones de riesgo (Eeisr) comenzaron su implantación a finales del año pasado y, tras un periodo de formación, se puso en marcha durante los primeros meses de 2026.

Con estos meses de recorrido, la iniciativa ha sido presentada este martes por el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y la directora de Servicios Sociales, Infancia y Familia del Consell de Mallorca, Apol·lònia Socias.

El origen de este proyecto, ha explicado Sánchez, está en la convicción de que hay determinadas situaciones de riesgo, especialmente aquellas catalogadas de nivel leve o moderado, que pueden prevenirse con una atención "basada en la cercanía y la prevención".

"No queremos intervenir solo cuando se ha producido una crisis, sino evitar que llegue a producirse. Esa es la principal razón de ser de estos equipos, trabajar con los niños, los adolescentes y sus familias para reducir los factores de riesgo y evitar que lleguen a necesitar de medidas de protección más intensas", ha subrayado.

En total serán cinco los equipos desplegados por toda Mallorca que trabajarán codo con codo con los servicios sociales de cada uno de los municipios.

Cada uno de ellos estará integrado por cuatro profesionales, un trabajador social, un psicólogo, un educador y un integrador social. Los equipos se completarán con los coordinadores y los técnicos jurídicos y administrativos.

La atención que presten, ha explicado Socias, puede variar entre el apoyo psicológico, el educativo o el familiar, actuando "sobre todas las dimensiones que afectan al desarrollo de los niños".

"El objetivo final es garantizar el derecho de los niños, evitar que las situaciones de riesgo se agraven y favorecer que los niños puedan continuar desarrollándose en un entorno seguro", ha señalado la directora insular.

Un caso tipo que podría ser objeto de la intervención de estos equipos, ha expuesto Socias, sería el de un menor que presente una conducta excesiva en el uso de las pantallas y cuyos padres tengan "dificultades para controlarles".

La intención final, ha sentenciado Sánchez, es impulsar la atención temprana para "evitar la institucionalización del menor", es decir, que ningún niño o adolescente tenga que entrar en el sistema de protección a no ser que sea absolutamente necesario.