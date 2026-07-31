Cinco heridos leves en una colisión entre tres vehículos en la entrada de Llucmajor

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas leves en una colisión en la que se han visto implicados tres vehículos ocurrida este viernes por la mañana en la entrada de Llucmajor.

El accidente se ha producido en el kilómetro 0,5 de la carretera Ma-6020, por lo que se ha tenido que cortar el tráfico durante algunos momentos hasta que se ha asistido a los heridos y se han retirado los vehículos accidentados, según ha adelantado el periódico 'Última Hora' y ha confirmado a Europa Press la Guardia Civil.

Los agentes han practicado pruebas de alcoholemia a los conductores implicados, aunque han dado negativo, y por el momento se desconocen las causas del incidente.