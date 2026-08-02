Cinco jóvenes cualificados inician su etapa laboral en el Consell de Mallorca en el marco del programa del SOIB

Archivo - Fachada del Palau del Consell de Mallorca, en Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco jóvenes cualificados iniciaron el pasado 3 de julio su etapa profesional en el Consell de Mallorca en el marco de un programa del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB).

La institución insular ha destacado en una nota de prensa que las personas contratadas desempeñan funciones técnicas y de apoyo en distintas áreas del Consell durante un año.

Este programa está dirigido a jóvenes desempleados, mayores de 18 años y menores de 30, con titulación universitaria, formación profesional de grado medio o superior, certificados de profesionalidad de nivel dos o tres, o titulaciones equivalentes en enseñanzas artísticas o deportivas.

Los perfiles profesionales incorporados son arquitecto, ingeniero técnico industrial, técnico medio economista, técnico en comunicación digital y técnico superior jurista.

Para la ejecución de este proyecto, el Consell dispone de una subvención concedida por el SOIB por un importe de 179.000 euros. El objetivo de la institución es reforzar su plantilla con talento joven y cualificado.