Cinema a la fresca 2019 en Palma: calendario, horarios y películas que se emitirán este verano

Publicado 22/07/2019 15:23:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 32ª edición del Cinema a la fresca de Palma comenzará el próximo sábado en el Parc de la Mar, con la proyección de 'Coco', e incluirá la emisión de un total de 26 películas de las que diez han sido escogidas por los ciudadanos a través de una plataforma digital.

El calendario de proyecciones abarca hasta el 8 de septiembre y los horarios de comienzo de las proyecciones varían, a las 21.00, 21.30 o 22.00 horas. La cartelera del Cinema a la fresca 2019 se divide en cuatro bloques: terror, películas infantiles, éxitos de temporada y temática social. Se proyectarán en castellano, catalán o versión original y en algunos casos se subtitularán en inglés.

Parte de las películas de este año se votaron a través de la web de participación ciudadana de Palma, tufas.palma.cat. Participaron en la votación cerca de 500 personas.

CINEMA A LA FRESCA 2019: CALENDARIO, HORARIOS Y PELÍCULAS

27 de julio, sábado, 22.00 horas: 'Coco'(2017)

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Proyección en castellano, subtitulada en inglés.

28 de julio, domingo, 22.00 horas: 'Campeones'(2018)

Apta para todos los públicos. Proyección en castellano, subtitulada en inglés.

30 de julio, martes, 22.00 horas. 'No me mandes flores'('Send Me No Flowers')(1964)

Homenaje a Doris Day. Apta para todos los públicos. Proyección en inglés, subtitulada en castellano.

31 de julio, miércoles, 22.00 horas. 'Corazón gigante'('Fusi')(2015)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en islandés, subtitulada en castellano.

2 de agosto, viernes, 21.30 horas: 'Ferdinand'(2017)

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Proyección en castellano, subtitulada en inglés.

4 de agosto, domingo, 21.30 horas. 'Jurassic World: El regne caigut' ('Jurassic World: Fallen Kingdom')(2018)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en catalán, subtitulada en inglés.

6 de agosto, martes, 21.30 horas: 'Loving Vincent'(2017)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en catalán.

7 de agosto, miércoles, 21.30 horas: 'La llegada' ('Arrival')(2016)

No recomendada para menores de siete años. Proyección en inglés, subtitulada en castellano.

10 de agosto, sábado, 21.30 horas: 'Los increibles 2'(2018)

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Proyección en castellano, subtitulada en inglés.

11 de agosto, domingo, 21.30 horas. 'El gran showman' ('The Greatest Showman')(2017)

Apta para todos los públicos. Proyección en castellano, subtitulada en inglés.

13 de agosto, martes, 21.30 horas: 'It'(2017)

No recomendada para menores de 16 años. Proyección en castellano.

14 de agosto, miércoles, 21.30 horas: 'Woodstock' ('Woodstock 3 Days of Peace & Music')(1970)

No recomendada para menores de 18 años. Proyección en inglés, subtítulos en castellano.

17 de agosto, sábado, 21.30 horas. 'El nadó en cap' ('The Boss Baby')(2017)

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Proyección en catalán, subtitulada en inglés.

18 de agosto, domingo, 21.30 horas: 'La forma del agua' ('The Shape of Water')(2017)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en castellano, subtitulada en inglés.

20 de agosto, martes, 21.30 horas: 'La llibreria' ('The Bookshop')(2017)

Apta para todos los públicos. Proyección en catalán.

21 de agosto, miércoles, 21.30 horas. 'Yo, Tonya' ('I, Tonya')(2017)

No recomendada para menores de 16 años. Proyección en castellano, subtitulado en inglés.

24 de agosto, sábado, 21.30 horas: 'Gru 3' ('Despicable Me 3')(2017)

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Proyección en catalán, subtitulada en inglés.

25 de agosto, domingo, 21.30 horas: 'Perfectos Desconocidos'(2017)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en castellano, subtitulado en inglés.

27 de agosto, martes, 21.30 horas: 'The Florida Project'(2017)

No recomendada para menores de 16 años. Proyección en castellano.

28 de agosto, miércoles, 21.30 horas: 'La mujer que sabía leer' ('Le semeur')(2017)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en francés, subtitulado en castellano.

31 de agosto, sábado, 21.30 horas: 'Sherlock Gnomes' ('Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes')(2018)

Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Proyección en catalán, subtitulada en inglés.

1 de septiembre, domingo, 21.00 horas: 'Ready Player One'(2018)

No recomendad para menores de 7 años. Proyección en castellano.

3 de septiembre, martes, 21.00 horas: 'Call Me By Your Name'(2017)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en inglés e italiano, subtítulos en castellano.

4 de septiembre, miércoles 21.00 horas: 'La revolución silenciosa' ('Das schweigende Klassenzimmer')(2018)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en alemán, subtitulada en castellano.

7 de septiembre, sábado, 21.00 horas: 'Isla de perros' ('Isle of Dogs')(2018)

Apta para todos los públicos. Proyección en castellano, subtitulada en inglés.

8 de septiembre, domingo, 21.00 horas: 'Blade Runner 2049'(2017)

No recomendada para menores de 12 años. Proyección en castellano, subtitulada en inglés.