El I Circuito de Bicis Acuáticas llena el Parc de la Mar con la participación de 200 personas

I Circuito de Bicis Acuáticas del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parc de la Mar de Palma ha acogido este domingo el I Circuito de Bicis Acuáticas, una nueva propuesta del Consell de Mallorca de carreras a pedales sobre el agua, que contará con tres jornadas a lo largo de este año.

El primer circuito ha contado con la participación de 200 personas de diferentes edades, y el apoyo de las federaciones deportivas de Piragüismo y Ciclismo, según ha destacado la institución insular en una nota de prensa.

Se trata de una serie de pruebas diseñadas para fomentar la práctica de una nueva modalidad deportiva que combina ciclismo y piragüismo.

Consiste en un circuito definido que los participantes tienen que realizar en el menor tiempo posible y está abierto a la participación de todas las edades, desde los 12 años o 1,5 metros de estatura mínima. Así, se lleva a cabo en cinco categorías: máster, adulta, cadete, infantil y promoción.

Al acto de presentación han asistido el presidente del Consell, Llorenç Galmés; el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; y el director insular de Deportes, Toni Prats.

También han asistido el director general del Instituto Municipal de Deportes (IME), David Salom, el presidente de la Federación Balear de Piragüismo, José Francisco Riudavets, entidad colaboradora en la iniciativa.

El presidente insular ha destacado que el Consell de Mallorca está renovando la programación deportiva, con este circuito como una de las apuestas para las próximas temporadas.

La bici acuática combina técnica de ciclismo por el rodamiento de los pedales, y también de 'paddle surf', por su base flotante, sobre la que mantener el equilibrio.

"Este año se incorporará a las actividades regulares para las personas mayores y jóvenes y, además, contará con tres carreras como esta, que son un encuentro para hacer deporte en familia", ha subrayado Galmés.

Por su parte, el conseller insular ha señalado que el objetivo de la institución es que esta nueva propuesta "llegue para quedarse". "Tiene un componente deportivo, lúdico y socializador. Hoy lo estrenamos en Palma, y se prevé que hagamos dos encuentros más, en Alcúdia y en el Puerto de Andratx", ha dicho.

Esta actividad, ha continuado Bestard, se está ofreciendo dentro de los programas 'Viu en gran!' y tiene "una gran aceptación".