Los círculos de economía de Mallorca y Menorca creen que la propuesta de financiación es "claramente mejorable"

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los círculos de economía de Mallorca y Menorca han celebrado que la propuesta de la reforma de la financiación autonómica aumente ligeramente la financiación balear, aunque considera "claramente mejorable" el modo en el que se ajusta a la población por necesidades de gasto.

Para ambas entidades, según han trasladado en un comunicado conjunto, la propuesta del Ministerio de Hacienda no atiende adecuadamente la realidad de Baleares concretada en la insularidad, el rápido aumento de población, la población flotante, la estacionalidad económica, la ordinalidad y el coste de la vida, históricamente más elevado.

Según los círculos de economía, atendiendo a la propuesta del Ejecutivo central, el saldo entre lo que se recibirá por la nueva propuesta y lo que es la proporcional participación en la financiación que se tendrá que sufragar con impuestos es negativa, lo cual profundizará, en lugar de aliviar, el fiscal.

Ante este escenario, consideran decisivo conocer los detalles todavía pendientes. Los círculos de economía de Mallorca y Menorca han instado a mantener una actitud vigilante, proactiva y colaborativa "para poder pasar de la cola a la media en el modelo de financiación de 2009" y para que los representantes políticos locales se sumen al acuerdo para conseguir la mejora real, estable y efectiva de la financiación balear.

"Hay que aprovechar esta ventana de oportunidad para asegurar que nuestra contribución a la necesaria cohesión territorial no impida financiar de manera adecuada nuestros servicios públicos fundamentales", han considerado.

Ambas entidades han recordado que las últimas décadas han transformado el territorio en una "auténtica locomotora económica", aunque no exenta de impactos negativos que se concretan en el descenso del PIB per cápita y la afectación a la industria, la agricultura y el territorio.

A pesar de esto, han añadido, Baleares son la segunda comunidad de régimen común que más aporta por habitante al Estado, solo superada por Madrid, según el modelo de financiación vigente desde 2009.

"En un territorio pequeño, fragmentado y alejado del continente como el de las Islas, concurren desventajas permanentes que tienen que ser compensadas. (...) La necesidad de prestar servicios públicos fundamentales con calidad y equidad en Formentera, Menorca, Ibiza y Mallorca es incuestionable: hospitales con especialistas de primer nivel, centros educativos de calidad, acceso a recursos escasos como el agua, energía suficiente y vivienda digna, entre otras. Además, el transporte -tanto marítimo como aéreo- es fundamental para personas y mercancías", han indicado.