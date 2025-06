Cirer afea al PSIB su "oportunismo de grado superior" en temas de Dependencia y Lamin le dice que "cae muy bajo"

La consellera pide reconocer que el caso de Rodrigo de Santos "no fue de corrupción"

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha afeado al PSIB su "oportunismo de grado superior" al pedir por la mejora de las condiciones de los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de la Fundació s'Estel en un pleno con una representación de estos trabajadores, ante lo que el diputado Omar Lamin ha dicho que Cirer "cae muy bajo".

En el pleno de este martes, los socialistas habían solicitado la comparecencia de la consellera para dar explicaciones sobre el cumplimiento del punto 7 de una proposición no de ley (PNL) aprobada.

El punto concreto se refería a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la red pública de atención a la dependencia. Tras las acusaciones de oportunismo, Omar Lamin ha preguntado a la consellera si "había leído la iniciativa". "Si se ha hecho un lío es cosa suya", ha apuntado.

Precisamente, Cirer ha comenzado su intervención criticando la "estrategia" del diputado socialista cuando puede preguntar por dependencia y los trabajadores en cualquier pleno o en comisiones pro "le ha ido bien aprovechar la ocasión".

"Mi duda es tengo que responder a lo que le ha venido en ganas y ha aprovechado el oportunismo que había trabajadores aquí para hacer su intervención o me tengo que ceñir al orden del día", ha preguntado al diputado.

En este sentido, ha acusado al socialista de "intentar ridiculizar" a la consellera haciendo "oportunismo puro y duro". Igualmente, ha reconocido el trabajo de los trabajadores, una representación de los cuales estaba en el pleno tras concentrarse frente al Parlament para reclamar condiciones laborales dignas.

En relación con las peticiones de estos trabajadores, ha asegurado que "no han encontrado silencio" por parte de la Conselleria y que sí encontraron "un acuerdo de papel mojado" en marzo de 2023.

El calendario, ha dicho, está en "camino" ya que se contempla para 2025 una partida presupuestaria para, cuando el procedimiento tenga el visto bueno de Función Pública y Presupuestos, de la mejora salarial.

"Es un trabajo que se está haciendo", ha defendido, aunque no ha detallado cuándo se hará efectivo. "Quizás nos durará el trabajo todo el verano o antes del verano pero no me cansaré", ha agregado.

De su lado, el socialista ha defendido el acuerdo de marzo de 2023 con los trabajadores y el anterior Govern que apuntaba que el 1 de julio de ese año que comenzaría a "hacer camino para responder a esta reivindicación histórica".

"No dudo que haya compromiso, pero no vemos ni dinero ni calendario", ha lamentado, a la vez que ha subrayado que su formación puso a disposición una enmienda para incluir presupuesto para esta cuestión y que la consellera "dijo que no era posible".

Por otro lado, en relación con el plan de infraestructuras, la consellera ha subrayado que se presentará previsiblemente después del verano.

RODRIGO DE SANTOS

La consellera ha aprovechado su intervención para solicitar que se "reconozca" que el caso de Javier Rodrigo de Santos "no fue un caso de corrupción", después que el exregidor haya sido nombrado este martes en el debate parlamentario.

"Ha devuelto los 50.000 euros gastados de forma impropia con una tarjeta institucional y ha cumplido las penas a las que fue condenado", ha dicho Cirer, a la vez que ha reivindicado "el derecho a la reinserción social de cualquier persona una vez ha cumplido condena".

En respuesta, el socialista ha condenado las palabras de la consellera de Asuntos Sociales en referencia a De Santos, condenado por abusos sexuales. Además, ha criticado que la intervención de Cirer ha sido aplaudida por la bancada 'popular'.

"Es vergonzoso que la máxima responsable de defender los derechos de los menores suba a la tribuna del Parlament a defender a un violador confeso y condenado a dos años de prisión por corrupción", ha recriminado.