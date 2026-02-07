Citan al acusado de patronear una patera que llegó a Ibiza procedente de Argelia en julio de 2024

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.30 horas) vista previa del juicio contra un hombre acusado de patronear una patera que llegó a Ibiza procedente de Argelia en julio de 2024.

El hombre se enfrenta a cinco años de prisión. Según el escrito de acusación, el 20 de julio de 2024, el procesado estaba al timón de una patera en la que viajaban una docena de personas procedentes de Argelia y Palestina.

La travesía había comenzado la noche del día anterior en la región de Tipaza (Argelia) en una embarcación de unos cinco metros de eslora sin cumplir ninguna medida de seguridad y sin más auxilio que un GPS.

El viaje, según el escrito del Ministerio Público había sido preparado por una organización asentada en aquel país y los ocupantes pagaron unos 4.500 euros cada uno en efectivo.