Ciudadanos critica que la Ley de Educación plantee el monolingüísmo y la inmersión lingüística

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos Baleares y portavoz del Grupo Parlamentario, Patricia Guasp, ha criticado que la Ley de Educación del Govern plantee un modelo basado en el monolingüismo y la inmersión lingüística, aunque se elimine gracias a una enmienda de ese concepto de la norma.

En una nota de prensa, Cs ha informado que ha conseguido que se acepten 22 enmiendas a la Ley de Educación y todavía quedan vivas 92 enmiendas para el debate en sesión plenaria.

"El artículo 133 blinda el monolingüismo que ya viene desarrollándose por culpa del decreto de mínimos del PP, pero la gravedad es que se blinde en una ley", ha manifestado Guasp.

Así, la portavoz de Cs Baleares ha dicho que "no se puede pedir un consenso lingüístico" cuando se apoya en esta Ley que al menos el 50% de las horas lectivas sean en catalán y se deja en manos de los centros el tope máximo.

Guasp ha señalado que Cs siempre ha defendido un modelo plurilingüe en el que las dos lenguas oficiales de esta comunidad sean "lenguas vehiculares y que haya un equilibrio entre la lengua castellana, la lengua catalana y también el inglés como lengua importante y vertebradora" además de "la libre elección de lengua en primera enseñanza".

"No estamos de acuerdo en que el modelo lingüístico para los niños y niñas de Baleares sea el monolingüismo que se blinda en esta ley", ha insistido Guasp, quien ha lamentado que no se haya querido llegar a ningún consenso con Cs en el trámite parlamentario.

La portavoz de Cs Baleares en el Parlament ha valorado que gracias a una enmienda de Cs se ha conseguido que se introduzca en esta Ley el castellano también como lengua vehicular, "pero el articulo 133.3 en la práctica invalida completamente que sean las dos lenguas vehiculares".

"No queríamos que en esta ley hubiera un porcentaje de catalán, pero ya que eso era inamovible, Cs presentó una enmienda en la que solicitábamos que se incluyese que al menos el 25 por ciento de las horas lectivas serían en lengua castellana, y que una troncal también fuera en lengua castellana", ha indicado, a la vez que ha añadido: "El Govern no quiere cumplir con la jurisprudencia, nos han vetado nuestra enmienda, por tanto, votaremos en contra de todos los artículos relacionados con el modelo lingüístico".

Para Guasp, "este proyecto de ley conlleva cesiones a los socios de Govern y que Cs no está de acuerdo". "Partimos de la Lomloe que es un parcheado a la Lomce y LOE, y que ya no contó con el consenso de los grupos parlamentarios del Congreso y la comunidad educativa", ha dicho la portavoz, que ha criticado también que este proyecto de ley no garantiza la libertad educativa, tampoco garantiza el derecho de las familias de elegir el centro que desean para sus hijos tal y como pone la Constitución, y deja "muy abierta toda la regulación correspondiente a la educación concertada".

La portavoz liberal también ha lamentado que se nieguen a introducir el concepto de demanda social que se incluiría gracias a las enmiendas que han vetado de Cs. Guasp ha subrayado que eEl PSIB se pliega al modelo de Podemos, "ese modelo de ingeniería social que decide que los niños deben ir a los colegios de su código postal impidiendo así la igualdad de oportunidades".

"En una enmienda Cs eliminaba el criterio de proximidad en cuanto a la escolarización porque creemos que eso perjudica y no garantiza la igualdad de oportunidades, apostamos por una zona escolar única", ha explicado.

En cuanto a otras enmiendas de Cs sobre la concertada que se han rechazado, Guasp ha dicho que "esto lo que hace es blindar en esta ley que la concertada es subsidiaria y debe ser una educación complementaria y el redactado de esta ley genera inseguridad e incerteza a los centros concertados que no olvidemos que suponen en Baleares casi el 40% de escolarización de niños".

En relación a la inclusión y la diversidad, Guasp ha dicho que "gracias a nuestras enmiendas" se ha mejorado algo el texto original, pero se pone de manifiesto la particular que tiene el PSOE, Podemos y MÉS per Mallorca de la inclusión y la diversidad, "que solamente quieren que sean en centros ordinarios".

De este modo, Cs plantea eliminar en el artículo 110 que los centros ordinarios sean preferentes en cuanto a la escolarización de los niños con necesidades especiales y que las familias tengan el derecho de elegir si quieren escolarizar sus hijos en centros ordinarios o en centros especializados.

Asimismo, Guasp ha dicho que "estamos en contra de esta ley" porque "perpetra el atentado de la calidad y equidad la Lomloe, con esa trampa del Gobierno central y ahora del Govern balear de tapar los suspensos". "No se puede tapar el abandono escolar con la fácil solución de promocionar con suspensos", ha dicho Guasp.

Por último, la portavoz de Cs ha informado que hasta el momento se han aceptado enmiendas de Cs para fomentar el talento en todas las etapas educativas, enmiendas en cuanto a las necesidades especiales y adaptar el currículum y las evaluaciones a niños con necesidades especiales, también una enmienda para promocionar el éxito educativo y a la prevención del abandono escolar.