Ciutadella reabre al baño la playa de Santandria

MENORCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciutadella ha informado que, una vez recibidos este martes los resultados de las muestras de control recogidas el pasado viernes en tres puntos de las aguas de la playa de Santandria, se ha confirmado que los valores obtenidos son aptos para el baño.

Ante estos resultados, se ha dado la orden de volver a izar la bandera verde y reabrir la playa de Santandria al baño, después de que permaneciera cerrada de forma preventiva a raíz del vertido puntual provocado por la avería registrada el pasado jueves en la estación de bombeo.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión y la colaboración de la ciudadanía durante estos días y ha recordado la importancia de hacer un uso responsable de la red de saneamiento.

En este sentido, el Consistorio ha vuelto a pedir la implicación tanto de la ciudadanía como de los visitantes para evitar tirar toallitas húmedas por el inodoro, ya que constituyen una de las principales causas de las obstrucciones en la red de alcantarillado y de las averías en las estaciones de bombeo, con las consecuencias medioambientales y de servicio que ello puede comportar.