Ciutadella suma siete establecimientos más en el catálogo de 'Emblemàtics Balears'

MENORCA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciutadella ha incorporado siete establecimientos más al programa 'Emblemàtics Balears' y suma un total de 21 comercios adheridos a este proyecto de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), dependiente de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad a los municipios a través de sus negocios emblemáticos e impulsar la actividad comercial de proximidad.

En concreto, los nuevos establecimientos adheridos son las tiendas de alimentación Can na Maria, fundada en 1945 y calificada como establecimiento emblemático; Esparteria y Sabateria Can Magí, inscrito como arraigado con historia; Forn Curniola, que ha sido declarado emblemático; Electricidad Marqués, calificado como establecimiento con historia; el establecimiento dedicado a la fabricación de muebles y sillas menorquinas Ca n'Anglada, que ha sido declarado emblemático; Gelateria de Menorca, inscrito como arraigado con patrimonio; y Mercería Casasnovas, que ha sido considerado un establecimiento emblemático

La Conselleria ha reiterado que el proyecto 'Emblemàtics Balears' nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, los establecimientos con más tradición de los municipios. En esta línea, ha destacado que una de sus finalidades es dar a conocer la singularidad de cada localidad a través de sus comercios emblemáticos.

A pesar de que la iniciativa se centra en los negocios catalogados, el resto del tejido comercial también resulta beneficiado, puesto que estos establecimientos actúan como elemento tractor y reclamo para los visitantes, tanto de dentro como de fuera de Baleares, señala la Conselleria

Los ayuntamientos son los encargados de identificar los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser catalogados, de acuerdo con un manual elaborado por la ADRBalears que establece las diferentes categorías.

De este modo, un establecimiento puede ser considerado arraigado (cuando mantiene un producto u oficio singular), con historia (cuando tiene más de 75 años de actividad o, excepcionalmente, más de 50 años) y con patrimonio (cuando conserva elementos patrimoniales interiores o exteriores destacados, así como un valor inmaterial). Los establecimientos que cumplen estas tres categorías reciben la denominación de emblemáticos.