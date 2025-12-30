Cladera ve "necesaria" la renuncia de Rodríguez por su "mala gestión continuada" al frente de Turismo en el Consell

Archivo - La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. Archivo. - PSIB - Archivo

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha creído "necesaria" la renuncia del hasta ahora conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, por su "mala gestión continuada" al frente de este departamento en la institución insular.

Catalina Cladera ha recordado que la sustitución de José Marcial Rodríguez al frente del departamento de Turismo era algo que el Grupo Socialista venía reclamado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, desde hacía meses a causa de su "pobre gestión".

"Desde el Grupo Socialista hemos pedido la dimisión o la destitución de Marcial Rodríguez desde hace meses; el señor Galmés llega tarde, y lo decide ahora tal vez porque alguien de más arriba le ha pedido que hiciera este cambio", ha manifestado.

En nota de prensa, el PSIB-PSOE ha rememorado que los Socialistas en el Consell han provocado varias comparecencias de Rodríguez como conseller insular de Turismo, para poder obtener información de algunas de sus actuaciones durante este último año.

En concreto, en relación con los trámites para la legalización del agroturismo Sa Vinya de Andratx, vinculado al militante del PP, ex alcalde de la localidad y ex director general del Govern de Prohens, Jaume Porsell --fue cesado en 2024 por por incumplir los requisitos de la declaración responsable del agroturismo--; posteriormente por la denuncia por presunto maltrato y supuestas presiones incoada por un funcionario de su mismo departamento contra el propio Rodríguez; y más recientemente, por las presuntas irregularidades y la cancelación de dos procesos de adjudicación de plazas turísticas, por una, según los Socialistas, "evidente mala gestión" del departamento que ha dirigido hasta este martes José Marcial Rodríguez.

Cladera ha recordado estas "múltiples comparecencias, pedidas por el Grupo Socialista en el Consell, y las iniciativas y preguntas registradas por el PSIB en la institución insular para denunciar su mala gestión, su incapacidad y el desastre que Rodríguez ha causado en todo el departamento de Turismo del Consell de Mallorca".

Según los Socialistas en el Consell, bajo el mandato de Rodríguez al frente de Turismo "se han revertido todas las políticas contra el alojamiento turístico ilegal que se iniciaron durante la pasada legislatura", como las actuaciones conjuntas con la Policía Local de Palma, o el proyecto de geolocalización de pisos turísticos conjuntamente con la Universitat de les Illes Balears (UIB).

"En su lugar se han puesto en marcha iniciativas que aparentemente continuaban por este camino, pero que paradójicamente han dejado las puertas abiertas a los infractores, con ningún cierre cautelar, sanciones que no se tramitan y caducan, y mano abierta con las comercializadoras de anuncios de alojamientos ilegales que siguen proliferando a día de hoy, pese a los anuncios en sentido contrario emitidos desde el departamento de Rodríguez", han lamentado.

Para los Socialistas en el Consell, "de Rodríguez también queda la retirada de toda política en contra del turismo de borrachera, y su sustitución por un mero compromiso de turismo responsable, el 'pledge', que", en su opinión, "ha resultado ser una enorme máquina propagandística que ha permitido el mayor gasto de la historia en promoción turística del departamento y del mismo Galmés, justamente mientras el mensaje oficial predicaba todo lo contrario".

En cuanto al nombramiento del hasta ahora director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, como nuevo conseller insular de Turismo, Cladera ha reclamado "un giro real en las políticas del departamento". "Lo que pedimos es que, con el sustituto que se ponga, no gaste más dinero en promoción turística con más viajes y más fotos", ha apuntado, insistiendo en que los recursos públicos se tienen que destinar "para los ciudadanos".

En este sentido, ha subrayado la necesidad de priorizar "un buen trabajo en la lucha contra la oferta ilegal" y "un trabajo serio a la hora de establecer el número de plazas que tiene que tener Mallorca, que tiene que ser de contención o reducción y no de incremento".

Cladera ha emplazado al presidente Llorenç Galmés, a "enderezar la política turística de casi tres años de pésima gestión" en la institución insular: "Galmés tiene aún un año de legislatura para poder hacer algo serio en materia de turismo", ha concluido.