Una clienta que no pudo acreditar su descuento de residente agrede a una trabajadora del aeropuerto de Palma

Archivo - Una pasajera observa la pantalla del aeropuerto de Palma de Mallorca, Islas Baleares, (España), a 31 de marzo de 2021. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares ha denunciado públicamente la agresión sufrida por una trabajadora del aeropuerto de Palma a manos de una pasajera que no podía acreditar de manera correcta el descuento de residente.

Los hechos, según ha indicado el sindicato en un comunicado, sucedieron el pasado viernes en Son Sant Joan cuando la víctima, supervisora de una compañía aérea y afiliada a UGT, atendía a una pasajera.

La clienta no podía acreditar de manera correcta el descuento de residente y, cuando así se lo hizo saber la trabajadora, esta le golpeó con un teléfono móvil en la cabeza, la zona de la oreja y el hombro.

Con esta nueva agresión, que ha obligado a la víctima a cogerse una baja médica, la organización sindical ha contabilizado ya una decena de casos en los aeropuertos de Baleares a lo largo del último año.

UGT ha considerado "intolerable" este aumento de las agresiones al personal de los aeropuertos. "Ya no hace falta que exista un conflicto por el pago de maletas o problemas para embarcar, cualquier incidencia, cualquier norma que haya que aplicar o cualquier situación que genere frustración en un pasajero puede convertirse en excusa para insultar, amenazar o incluso agredir", ha expuesto.

El sindicato ha urgido a aplicar "medidas preventivas reales y protocolos de prevención eficaces" que proporcionen una "respuesta contundente ante cualquier agresión" y que garanticen la "protección" de todas las personas que trabajan de cara al público en los aeropuertos.

"Trabajar en los aeropuertos se está convirtiendo en una actividad de riesgo. Es imprescindible que las empresas, Aena y las administraciones competentes dejen de considerar estos hechos como incidentes aislados", ha subrayado.

UGT ha recordado que los trabajadores "no son responsables ni de las tarifas, ni de las condiciones de los billetes, ni de los descuentos de residente, ni de las normas que deben acatar los pasajeros".