Una cocina precintada y un coche robado recuperado, el balance de una operación policial en un bar de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han desarrollado un operativo conjunto en un bar de Son Gotleu que se ha saldado con una cocina y cámaras frigoríficas precintadas, la recuperación de un coche robado y varias denuncias por drogas.

El dispositivo se desplegó en la tarde-noche de este martes a petición de la Conselleria de Salud en respuesta a numerosas quejas ciudadanas por molestias e irregularidades en el local.

La Patrulla Verde de la Policía Local levantó seis actas administrativas por diferentes motivos, mientras que, por su parte, los inspectores de la Conselleria precintaron la cocina y las cámaras frigoríficas por las deficiencias sanitarias detectadas.

Por parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se identificó a 11 personas. Paralelamente, agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) realizaron controles en diversos puntos de la barriada en aplicación de la Ordenanza cívica y contra la venta ambulante, actuación que se saldó con la recuperación, por parte de la Policía Local, de un vehículo que constaba como robado.

En cuanto al tráfico y la seguridad ciudadana, se interpusieron un total de 27 denuncias, 16 de ellas por infracciones municipales y otras 11 relacionadas con el Reglamento General de Circulación, que motivaron la retirada de tres vehículos al depósito.

Finalmente, en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, se levantaron dos actas por tenencia de drogas y útiles para su consumo, además de dos denuncias por venta ambulante no autorizada.