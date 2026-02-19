Codony carga contra TVE para defenderse de las acusaciones de falta de parcialidad: "A Sánchez le hacen masajes"

El director general de IB3, Josep Codony, en su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, ha cargado contra Televisión Española (TVE), a la que se ha referido como 'tele Sánchez', para defenderse de las acusaciones de falta de parcialidad.

"A Pedro Sánchez le hacen masajes cada dos días y no dicen nada", le ha recriminado a la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió durante su comparecencia mensual en la Comisión de Control de IB3 del Parlament.

La ecosoberanista le ha preguntado en qué plazo cree que va a completarse la "asimilación" entre la radiotelevisión autonómica de Baleares y Telemadrid, que ha vinculado por su supuesta falta de parcialidad y pluralidad y por la presencia de miembros de los gobiernos regionales en espacios que no son puramente informativos.

"La participación reiterada de la presidenta Marga Prohens en espacios de entretenimiento o no informativos, como son los programas más personales o gastronómicos, pueden generar la percepción de que se hace un uso institucionalmente ventajoso para la imagen del Govern", ha considerado Carrió.

También ha identificado "similitudes" entre ambas cadenas autonómicas, a las que se ha referido como 'tele Marga' y 'tele Ayuso', como la elección de tertulianos que hacen "comentarios racistas" y de presentadores "que no pierden oportunidad de colar el relato del gobierno".

Carrió también ha aprovechado para criticar que el ente público haya mandado un equipo a cubrir el viaje de Prohens a Irlanda, donde ha visitado a los alumnos que cursan un trimestre en el país becados por el Govern, una cuestión "de dudoso interés informativo".

"No sé si la semana que viene también se irán a esquiar con el Consell de Mallorca", ha ironizado la diputada.

LOS "MASAJES" A SÁNCHEZ

Codony ha considerado que la comparación con Telemadrid "no deja de ser un reconocimiento", habida cuenta de que esta dispone de un presupuesto mucho mayor.

"Es un halago que se nos compare con Telemadrid, con Canal Sur o con cualquier otra cadena. Porque si tenemos que comparar, podemos comparar con 'tele Sánchez', sobre la que no tiene nada que decir", ha señalado.

El director general del ente público ha defendido la presencia de Prohens en un programa de cocina, en el que ha asegurado que "no habló de política en absoluto", o que se cubra su viaje a Irlanda.

"Su comparación se fundamenta en que sale mucho, pero es que es la presidenta del Govern. ¿Que hoy está en Irlanda? Es la presidenta del Govern. Si ustedes van, también lo cubriremos", ha dicho refiriéndose a Carrió y sus compañeros de partido.

Tampoco se ha mostrado de acuerdo con los reproches de la ecosoberanista por la retransmisión del discurso institucional de Prohens con motivo de la Navidad.

"Convertir una entrevista institucional con un supuesto síntoma de asimilación es forzar el relato. A Pedro Sánchez le hacen masajes cada dos días y no dice nada", ha sentenciado.