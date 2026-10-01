El colectivo LGTBI acusa a Son Espases de "prácticas tránsfobas" y reclama eliminar los "obstáculos" a la hormonación

Archivo - Varias personas sujetan dos banderas del colectivo LGTBIQ+ durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+, a 28 de junio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha reclamado al Hospital Universitario Son Espases que elimine su Consulta de Identidad de Género (CDIG), un servicio que debería ser de asistencia voluntaria y acompañamiento pero que, a su parecer, se ha convertido "en el principal obstáculo" para iniciar el "tránsito sanitario", especialmente para acceder a la hormonación a través de endocrinología.

La asociación LGTBI de Baleares, según ha señalado en un comunicado, ha recogido diversos testimonios de personas que han pasado por este servicio que coinciden en señalar "prácticas tránsfobas sistemáticas".

Por ejemplo, se les entrega "en la primera visita y sin explicar nada más" un consentimiento informado a modo de protocolo, que data de 2010 y procede del área de endocrinología, en el que se explican los "riesgos" del inicio de la hormonación y se habla de "trastornos de identidad de género", a su juicio una "terminología patologizante".

Entre otras cuestiones, según ha destacado Ben Amics y consta en el documento, del que la entidad ha distribuido una copia, se habla de un posible "aumento de la agresividad", aunque siempre dependiendo de las características psicológicas de cada persona, o de cambios físicos como la aparición de acné y alopecia, la disminución de la fertilidad o la reducción de las glándulas mamarias.

También han denunciado que el documento trate la transexualidad "como una enfermedad", ya que señala que "no hay un trastorno psicopatológico conocido" ya que, en ese caso, "el tratamiento sería diferente".

La presidenta de la organización, Tatiana Casado, ha considerado que las prácticas llevadas a cabo en Son Espases incumple "sistemáticamente" la ley LGTBI y consolida procedimientos "contrarios" al protocolo de atención sanitaria a las personas trans.

Siempre de acuerdo con Ben Amics, algunos de los testimonios recogidos hablan de la utilización de tests de personalidad en la consulta psicológica y de evaluaciones psicológicas para "detectar y diagnosticar posibles psicopatologías".

Ante todo ello, la entidad ha solicitado una reunión con la Conselleria de Salud para exponer los "incumplimientos continuados" de la ley y para reclamar el cierre de una unidad "que nunca se ha adecuado a una perspectiva de acompañamiento no patologizante".

Ben Amics ha recordado que cualquier persona que quiera iniciar el tránsito o que ya lo haya comenzado puede recibir acompañamiento en la entidad y que no es obligatorio pasar por el CDIG para conseguir una cita con endocrinología.

También ha remarcado que las personas trans deben ser atendidas psicológicamente como cualquier otra persona en el sistema sanitario público, y no "como si tuviesen una patología".