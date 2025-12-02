El colegio donde trabaja la mujer apuñalada en Costitx condena la agresión y se solidariza con su compañera

El colegio en el que trabaja la mujer apuñalada por su expareja en Costitx convoca una concentración en su apoyo - COLEGIO SANT FRANCESC D’ASSÍS

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La escuela infantil Sant Francesc d'Assis de Es Pil·larí, en Palma, donde trabaja la mujer de unos 35 años apuñalada este domingo por su expareja, a la que le constaba una orden de alejamiento, cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, ha condenado la agresión y se ha solidarizado con su compañera.

Lo ha hecho, este martes, desde las 18.00 horas, con una concentración convocada por la propia escuela infantil Sant Francesc d'Assis de Es Pil·larí a las puertas del colegio.

En la movilización han participado docentes, familias, vecinos y otros miembros de la comunidad educativa, además de representantes políticos, como la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, la directora del IBDona, Catalina Maria Salom, y miembros de las corporaciones municipales de Costitx y Alaró.

Así lo ha explicado el director-titular del Colegio Sant Francesc d'Assís, Xavier Fernández, en declaraciones a Europa Press, en las que ha agradecido a las personas que han acudido a este acto, "humilde y sencillo, como es el talante de esta escuela", para "mantener viva la esperanza" de "una pronta recuperación" de la que desde hace nueve años es su compañera.

Además, para "condenar, y más como educadores, los graves hechos ocurridos". Pues, ha considerado Fernández "hay que preguntarse qué está pasando para que a pesar de que en los centros se eduque en igualdad sucedan actos como los acontecidos este pasado domingo".

También para "condenar" que "algo ha fallado en el sistema", el cual "debe proteger a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia de género, más cuando se ha denunciado", y en el centro "se tenía constancia, desde septiembre, de denuncias serias", y de que la víctima "tenía miedo" todo y que, según ha asegurado el director-titular, siempre dijo que en el colegio "se sentía segura".

Durante la concentración se ha leído un manifiesto de condena a la agresión y de solidaridad con la víctima por parte de la directora académica del centro, Catiana Arrom, y también ha intervenido la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas.