Mallorca expresa su rechazo ante el intento de asesinato machista ocurrido este pasado domingo en Costitx

Minuto de silencio en el Consell de Mallorca por el intento de asesinato machista ocurrido este pasado domingo en Costitx - EUROPA PRESS

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mallorca ha expresado su rechazo ante el intento de asesinato machista de una mujer, de unos 35 años, vecina de Alaró, por parte de su expareja, también residente en el municipio, al que le constaba una orden de alejamiento, cuando este pasado domingo salía de una fiesta en una finca a las afueras de Costitx, con la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en el Palau del Consell.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Familias, Ana Ferriol, han leído este manifiesto con el que, tras los graves hechos ocurridos la madrugada de este pasado domingo en Costitx, el Consell se ha querido sumar a las manifestaciones de rechazo y condena que ya llevaron a cabo los ayuntamientos de Costitx y Alaró esa misma jornada.

"Ninguna muestra de violencia machista tiene cabida en una sociedad democrática, donde algunos de los principios principales que inspiran la orden constitucional son la igualdad de mujeres y hombres y la libertad", ha expresado el conseller insular Toni Fuster, reiterando el compromiso del Consell de seguir trabajando diariamente "para contribuir a la sensibilización, la atención y acompañamiento a las víctimas y sus hijos, para dar respuesta a las necesidades de las mujeres víctimas de violencias".

"Un pueblo demuestra que lo es cuando se une contra la injusticia, cuando apoya a quién sufre, cuando se posiciona y se levanta contra la barbarie y la violencia", ha añadido, tras condenar los hechos y reiterar el apoyo de toda la sociedad mallorquina a la víctima, a la que ha deseado una "pronta recuperación", a su familia y amigos.

Por su parte, la directora insular Ana Ferriol ha destacado que, este martes, "se alza la voz" en Mallorca "frente a la violencia contra las mujeres, porque es irracional, no admite debate ni hay lugar a dudas, y porque pese a que las leyes están encaminadas a la protección de las mujeres de las violencias que continúan sufriendo cada día en el país, en la comunidad autónoma y en la isla, el hecho es que continúa habiendo realidades que constituyen una verdadera e incuestionable vulneración de los derechos humanos".

No obstante, ha apuntado, "son muchas las personas que dedican trabajo y esfuerzo a atender a las mujeres víctimas, que hacen una tarea, a menudo poco visible, que hace que estén acompañadas, sostenidas, que sientan que no están solas, que crean espacios seguros, extienden la mano, que ayudan a recuperar la esperanza y la autonomía a mujeres que han pasado por procesos muy dolorosos". A ellas, Ferriol ha expresado su reconocimiento y agradecimiento.

Tras la lectura de este manifiesto, se ha guardado un sentido minuto de silencio, como muestra de apoyo a la víctima y condena a los hechos violentos, en el que además de Fuster y Ferriol han participado el delegado del Gobierno en las Baleares, Alfonso Rodríguez, consellers insulares como Rafel Bosch y Marcial Rodríguez, portavoces y otros miembros de los grupos con representación en el Consell, el alcalde de Costitx, Antoni Salas, el teniente de alcalde de Alaró Andreu Homar y representantes de ayuntamientos de Mallorca.