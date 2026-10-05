Colocan la primera piedra de la ampliación del CEIP Sant Carles, cuyas obras durarán un año y medio

Proyecto de ampliación del CEIP Sant Carles - CAIB

EIVISSA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, han colocado la primera piedra de las obras de ampliación y reforma del CEIP Sant Carles, cuyo presupuesto supera los 4,3 millones de euros y el plazo de ejecución es de un año y medio.

La actuación supondrá una transformación integral del centro y permitirá mejorar sus espacios educativos y los servicios destinados al alumnado y a la comunidad educativa, según ha destacado la Conselleria en una nota de prensa.

El proyecto prevé la construcción de un nuevo edificio conectado con el edificio principal de primaria mediante un pasillo. También se habilitarán rampas exteriores que facilitarán el acceso desde el patio con el objetivo de mejorar la accesibilidad.

En la planta baja se ubicarán el gimnasio, el comedor, la cocina, la biblioteca, los baños y diversas zonas de almacén e instalaciones. Asimismo, en la primera planta se construirán cuatro aulas, un espacio para pequeños grupos, dos aulas polivalentes, una sala polivalente y los servicios correspondientes.

Paralelamente, se harán reformas en el edificio existente para reorganizar la planta baja con nuevos espacios de dirección, secretaría y despachos. En la planta superior se reubicarán la sala de profesores y nuevas aulas destinadas al trabajo con grupos reducidos.

Las obras comenzaron el pasado mes de julio y han sido adjudicadas a la empresa Citanias Obras y Servicios, SLU por un importe de cerca de 4,4 millones de euros. El plazo previsto de ejecución es de 18 meses.

La colocación de la primera piedra del nuevo CEIP Sant Carles se enmarca en el plan de impulso de las infraestructuras educativas que la Conselleria desarrolla actualmente en las Pitiusas con actuaciones en diferentes fases de construcción, licitación y redacción de proyectos.

Entre las obras en ejecución destaca la construcción del nuevo CEIP es Faralló, también en el municipio de Santa Eulària des Riu. El futuro centro dispondrá de dos líneas educativas, con planta baja y dos plantas piso, seis unidades de educación infantil, doce de educación primaria y un aula Ueeco. El presupuesto de la actuación asciende a 9,5 millones de euros.

Además, próximamente se colocará la primera piedra de la ampliación del IES Quartó de Portmany, una actuación con una inversión de 2,8 millones de euros.

También han finalizado recientemente las obras del nuevo gimnasio del CEIP Can Misses, con una inversión de 800.000 euros, y la ampliación del IES Marc Ferrer de Formentera, que ha supuesto una inversión de 2 millones de euros.

Por otra parte, continúa en marcha la construcción de la nueva Escuela Oficial de Idiomas de Eivissa. Las obras las lleva a cabo por el Consell Insular d'Eivissa y financiadas por la Conselleria con una aportación de 6,6 millones de euros.

En cuanto a las actuaciones previstas, actualmente se encuentran en fase de licitación las obras del nuevo IES Can Cantó de Eivissa, un proyecto que permitirá crear 690 nuevas plazas escolares y que cuenta con un presupuesto de 14,4 millones de euros.

A todo ello se suma el trabajo que desarrolla el Ibisec en la redacción o tramitación de diversos proyectos estratégicos, entre los que figuran las ampliaciones de los CEIP Balansat y El Pilar de Formentera, así como del IES Quartó del Rei; la reforma integral del CEIP Vara de Rey; la construcción del nuevo CEIP Sant Ciriac y la tramitación del concurso de ideas para la futura Escuela de Artes de Eivissa.