Colocan la primera piedra de la futura sede en Ibiza de la Escuela Oficial de Idiomas

IBIZA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, han presidido este miércoles el acto de colocación de la primera piedra de la futura sede de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Ibiza, que se ubicará en el complejo de sa Coma.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, el proyecto es fruto del convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación y Universidades y el Consell, mediante el cual el Govern destina un total de 6,64 millones de euros para la financiación de las obras que serán ejecutadas por el Consell. Esta institución ha asumido la licitación y contratación de los trabajos de rehabilitación de los pabellones 206 y 207 del recinto de sa Coma.

La nueva sede de la EOI ocupará la planta baja, el primer y el segundo piso de los mencionados pabellones, con una superficie total construida de 3.902,87 metros cuadrados. El proyecto incluye la creación de 23 aulas polivalentes, una sala de exposiciones, salas de estudio y bibliotecas, una sala multimedia, espacios para los seis departamentos educativos y una zona destinada a tareas administrativas.

Con esta actuación, enmarcada en la iniciativa 'Islas en Transformación' impulsada por el Govern, se da respuesta a una reivindicación histórica de la comunidad educativa de la EOI de Ibiza, que hasta ahora desarrolla su actividad en espacios cedidos por el Institut Blanca Dona.

Además, el conseller de Educación, Antoni Vera, se ha reunido con los directores de los centros educativos de Ibiza y Formentera. Durante el encuentro, Vera ha expresado su agradecimiento por la labor realizada por los equipos docentes tras la tormenta que afectó a las Pitiusas el pasado 30 de septiembre.

Asimismo, ha anunciado que, en coordinación con la Dirección General de Emergencias e Interior, se redactará una guía con protocolos de actuación ante episodios de lluvias intensas. El conseller ha solicitado la colaboración de los equipos directivos para que puedan hacer aportaciones y contribuir a su elaboración.