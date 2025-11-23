El comercio local se adapta al 'Black Friday' porque "no le queda más remedio" pero advierte que "no es positivo"

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pequeño y mediano comercio local de Baleares se adapta a la campaña del 'Black Friday' porque "no le queda más remedio" y con descuentos inferiores a los que anuncian grandes plataformas.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, y el vicepresidente de la Federación Patronal de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco), Pedro Miró.

Según ambas patronales, el 'Black Friday --este año el próximo viernes 28 de noviembre-- no es positivo para el comercio local, que establece descuentos entre el 10 y el 15 por ciento en determinados productos.

"Los márgenes de beneficio no dan para hacer descuentos del 40 o el 50 por ciento", ha explicado Miró, agregando que estas suelen ser las rebajas que hacen las grandes plataformas, superficies y franquicias. "No nos aporta nada positivo", ha apuntado Domingo.

El vicepresidente de Afedeco ha subrayado que para el comercio tradicional el 'Black Friday' "no es bueno" porque estos establecimientos entran en competencia con grandes plataformas que preparan productos para este evento concreto, una cosa que el pequeño comercio "no puede hacer".

Además, han advertido que grandes plataformas suben los precios en los días anteriores para después hacer la rebaja. "Muchas grandes plataformas sacan 'stock' antiguo y suben los precios para parecer que descuentan más. Esto en el pequeño comercio no se hace", ha dicho Domingo.

Igualmente, ha indicado que en esta época del año comienzan las ventas de los productos de invierno y los pequeños comercios no se peuden permitir descuentos del 50 por ciento porque su margen de beneficio "es mucho más pequeño".

No obstante, ambos representantes del comercio balear han augurado que la campaña "vaya bien" porque necesitan contrarrestar las pocas ventas del mes de noviembre, ya que la gente ha esperado a los descuentos para comprar. "¿Vais a poner descuentos para el 'Black Friday? Pues ya vendremos", ha mencionado Miró como una de las frases repetidas este mes por parte de los clientes.

Sobre esta cuestión, Domingo ha explicado que durante el mes de noviembre las ventas se han paralizado. "Acostumbran a la gente a comprar en el 'Black Friday' y se publicita que encontrarán chollos y gangas", ha criticado.

Para Domingo, la actitud del pequeño comerciante es positiva y, en este sentido, ha esperado que al respuesta de la ciudadanía también lo sea, y que "sean conscientes de la importancia de comprar en el comercio local".

"No hacemos 'Black Friday porque no nos lo podemos permitir" es lo que se podrá leer en algunos comercios de Mallorca que, según ha explicado Domingo, son sinceros con el cliente. Por otro lado, otros establecimientos optarán por hacer descuentos entre un 10 y 15 por ciento, máximo de un 20 por ciento, en algunos productos.