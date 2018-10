El 'Comic Nostrum Festival Internacional 2018' llega a Palma con visitas guiadas y actuaciones musicales

Publicado 25/10/2018 10:21:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, a través del Instituto de Estudios Baleares (IEB), ha apoyado el 'Cómic Nostrum Festival Internacional 2018', que se celebra en el Casal Solleric y en el Borne desde este jueves hasta el próximo domingo, con actividades como visitas guiadas o actuaciones musicales.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, en esta edición Suecia es el país invitado, que presenta los trabajos de diferentes artistas como Max Anderson, Erik Svetoft, Daria Bogdanska y Sara Graner.

Los dibujantes Kim y Keko también estarán en 'Cómic Nostrum 2018', donde mostrarán algunas obras originales. También se inaugurarán las exposiciones 'Swicomic' y 'Draw the line', en torno al movimiento 'Me Too', entre otras.

El IEB ha contribuido a la celebración de esta con 21.740 euros a través de la línea de subvenciones dedicada a Ferias y Festivales, aumentando así la aportación de la edición pasada, cuando colaboró con 20.982 euros.

En concreto, se trata de un festival dirigido a profesionales y aficionados al cómic que facilita las relaciones entre autores y editores internacionales del sector.

Entre otras actividades, se han programado exposiciones, actuaciones musicales, mesas redondas, masterclass, sesiones de firmas, proyecciones de películas, inauguraciones y visitas guiadas.

Además, también se ofrecen actividades para los más pequeños como el taller infantil a cargo de Àlex Fito, el sábado 27, o el espectáculo de títeres 'Historias del chupete', el domingo 28 de octubre.