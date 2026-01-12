Comienza el desmantelamiento del parque eólico de Milà - CONSELL INSULAR DE MENORCA

MENORCA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las tareas de desmantelamiento de los molinos del parque eólico de Milà han comenzado este lunes, después de permanecer más de un año fuera de servicio tras haber llegado al final de su vida útil y debido a la inviabilidad económica del proyecto.

Así lo han informado esta jornada en una nota de prensa desde el Consell Insular de Menorca, subrayando que el desmantelamiento del parque se enmarca en el plan de desarrollo energético de la institución insular para adaptar las instalaciones existentes y preparar el territorio para futuros proyectos renovables.

En esta línea, desde el Consell Insular de Menorca han señalado que la ejecución del desmantelamiento del parque eólico de Milà corre a cargo de la empresa Asefa.

El parque eólico de Milà fue construido entre 2003 y 2004 y estaba formado por cuatro aerogeneradores del modelo MADE AE-59 con una potencia nominal de 800 kW cada uno, sumando una capacidad total de 3,2 MW. Este parque generó electricidad para la red desde 2004 hasta su parada en 2023, poco antes de completar los 20 años de vida útil previstos. Sin embargo, uno de los cuatro aerogeneradores ya estaba desmontado por un daño estructural detectado a finales de 2022.

"Durante el mes de diciembre, los equipos técnicos han llevado a cabo la preparación del terreno, habilitando espacios adecuados para la instalación de la maquinaria de gran tonelaje que ha llegado este fin de semana con el objetivo de hacer posible el desmantelamiento", ha explicado el conseller insular de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación de Menorca, Simón Gornés, quien ha matizado que las grandes grúas transportadas a la isla incluyen una unidad de 400 toneladas y otra de 100 toneladas, que serán clave para retirar de forma segura las tres estructuras, cada una de las cuales pesa aproximadamente 86 toneladas.

Gornés ha indicado que el proceso de retirada de las estructuras está condicionado por las condiciones meteorológicas, ya que no se pueden realizar trabajos con viento superior a 18 km/h. "Con una previsión de viento favorable para esta semana, se aprovechará el buen tiempo para avanzar en los trabajos. Este lunes se ha programado la retirada del primer rotor con las palas, y a lo largo de la semana se intentará completar el desmontaje de los tres molinos restantes", ha añadido el conseller insular.

El contrato de desmantelamiento del parque eólico de Milà, impulsado por el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, fue licitado en mayo de 2025 por un importe total de 760.282 euros e incluye todas las actuaciones necesarias como la redacción del proyecto, el desmontaje de los aerogeneradores, las cimentaciones, las zanjas y cableado, así como la gestión de todos los materiales en centros autorizados de reciclaje o tratamiento.

El conseller insular ha puntualizado que, una vez los molinos estén completamente desmontados, los componentes serán trasladados a la península para su gestión técnica o integración en cadenas de reciclaje autorizadas. La empresa adjudicataria también se encargará de la gestión de los residuos generados, según los requisitos establecidos en el contrato. Se prevé que los trabajos en el terreno tengan una duración aproximada de un mes, aunque las tareas de logística y movimiento de materiales podrían prolongarse ligeramente.

"Este desmantelamiento no solo es una actuación técnica necesaria para la retirada de las estructuras que ya no son operativas, sino que también se enmarca en la hoja de ruta energética de Menorca, orientada hacia una transición energética sostenible, que contempla, entre otros objetivos, la valoración de nuevos proyectos renovables en la zona de Milà, todo ello en consonancia con los objetivos de una mayor participación de las renovables en el mix energético de la isla", ha explicado por su parte el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.

Vilafranca ha concluido que este paso constituye "un avance más hacia la adaptación y modernización de las infraestructuras energéticas de Menorca, y que se llevará a cabo con el máximo respeto por el territorio y el medio ambiente".